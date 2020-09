Mompó demana «explicacions» a Amigó després de sol·licitar el fiscal que declare com investigada per un possible delicte de prevaricació

Print This Post

El Ministeri Públic ha posat el focus en una contractació d’una alta funcionària de l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València

Davant els indicis d’irregularitats ha demanat la declaració de la vicepresidenta de la corporació provincial; la cap de servei; i el coordinador general d’Alcaldia de l’Ajuntament de València

El portaveu del grup popular en la Diputació de València, Vicente Mompó, ha lamentat hui que «la justícia haja posat el focus en l’actuació de l’equip de govern provincial, una vegada més» i ha demanat «explicacions» a la vicepresidenta, Maria Josep Amigó, després de demanar la Fiscalia Provincial de València que declare com investigada per un possible delicte de prevaricació.

Al costat d’ella, el Ministeri Públic també ha sol·licitat que declaren en qualitat d’investigats la cap de servei de la Diputació, Eugenia Hernández i el coordinador general d’Alcaldia de l’Ajuntament de València, Josep Bort, per un possible delicte de prevaricació en el nomenament d’una alta funcionària de l’àrea de Medi Ambient.

Mompó ha recordat que «per desgràcia no és la primera ocasió en què la justícia investiga contractacions irregulars en la Diputació i Amigó ja era vicepresidenta quan també es van conéixer els escàndols dels nomenaments contraris a la llei d’alts càrrecs en Divalterra».

Aquesta possible «reincidència» és una qüestió que Mompó ha destacat, ja que «sembla que la línia del enchufismo il·legal seria una cosa habitual en els governs d’esquerra» i sembla molt allunyada del terme «nova Diputació que van voler encunyar quan van arribar al Govern de la corporació provincial».

Vicente Mompó ha censurat que la gestió de la Diputació haja d’estar de nou «baix sospita per la presumpta comissió d’un delicte de prevaricació administrativa que respondria a una resolució arbitrària dictada sabent la seua injustícia per a col·locar a algú que no compleix amb els requisits».

Explicacions i dimissions?

«Amigó ha d’oferir una explicació clara del succeït per a buidar qualsevol dubte sobre la gestió del Govern provincial en aquest assumpte i d’ella en particular», ha indicat Mompó.

A més, el portaveu del Grup Popular en la Diputació ha qüestionat «quina és la línia de Compromís respecte als investigats i si actuarà demanant la dimissió d’Amigó com feia quan els que estaven en aqueixa condició eren d’altres formacions polítiques».

No obstant això, ha matisat que «no tinc moltes esperances veient l’actuació d’aquest partit amb càrrecs públics de l’Ajuntament de València als quals se’ls ha obert judici i han romàs en les seues responsabilitats contra el criteri i les línies roges que Compromís exigia que es compliren quan no governaven».