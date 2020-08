Mompó denuncia el «col·lapse» de la Generalitat en la tramitació i aprovació dels plans locals de prevenció d’incendis

Connect on Linked in

El president provincial visita els municipis de Llutxent, Pinet i Gandia afectats per un greu incendi del qual es compleixen dos anys



La Conselleria de Medi Ambient només ha aprovat el 5,65% del total de 177 Plans Locals de Prevenció d’Incendis Forestals que té en tramitació



Mompó ha afirmat que «PSOE i Compromís es posen la medalla ecologista en l’oposició» i quan governen «no posen els recursos necessaris»

El president del Partit Popular de la província de València, Vicente Mompó, ha visitat hui tres dels set municipis que es van veure afectats pel gravíssim incendi forestal que va tindre el seu epicentre a Llutxent i Gandia fa dos anys.

Aquesta ruta pels diferents municipis s’ha iniciat a Pinet, localitat en la qual el 70% de la seua superfície forestal es va veure afectada, acompanyat de l’alcalde, Juan Ramón Chismol, i del diputat provincial i alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, en la qual han pogut comprovar l’estat en el qual es troben les zones afectades pel sinistre.

A continuació, s’ha trasllat a la localitat veïna de Llutxent, on han mantingut una reunió amb la portaveu local, Teresa Bevanent, i l’equip de regidors populars per a interessar-se per la situació del municipi que encara tracta de recuperar l’enorme patrimoni ecològic destruït per l’incendi.

El recorregut ha finalitzat a Gandia on s’ha reunit amb el portaveu popular en la capital de la Safor, Víctor Soler, qui l’explicat l’actual estat de reparació i construcció de les prop de 20 habitatges, infraestructures i equipaments que van resultar afectats pel foc.

Mompó ha agraït als representants del PP en els tres municipis «el seu sentit de la responsabilitat, tant en el govern com en l’oposició, ja que des del primer moment es van posar a treballar per a pal·liar aquest desastre ecològic que va ser el major incendi registrat a Espanya durant aqueix any».

A més, Vicent Mompó ha destacat el «col·lapse» en el funcionament de la Conselleria de Medi Ambient a l’hora de tramitar i aprovar els Plans Locals de Prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF) que fins a 252 municipis de la província han d’elaborar.

I és que fins al moment la Conselleria que lidera Mireia Mollà (Compromís) únicament ha aconseguit aprovar 10 dels 177 plans locals de municipis de la província de València que tenen en tramitació. Això suposa que únicament han tirat avant el 5,65% dels plans presentats pels municipis.

A més, la Conselleria ha tardat, per exemple, 7 mesos a aprovar el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals de la Font d’en Carròs o 5 mesos en el cas de Castellonet de la Conquesta i Benirredrà

Per al president provincial «és evident que mentre els municipis compleixen amb les seues obligacions, la Conselleria no posa tots els mitjans necessaris per a afrontar l’estiu amb els plans locals aprovats». I és que «mentre PSOE i Compromís es posen la medalla ecologista en l’oposició, quan estan en el govern no posen els recursos necessaris perquè els municipis de la província puguen tindre els seus plans aprovats», ha indicat.

Finalment, Vicente Mompó ha exigit al Consell «que dispose més mitjans» per a acabar amb les excessives demores que pateixen els municipis per a tindre aprovats els seus plans i també per a «donar certitud a les brigades forestals que ha de fer front cada any als incendis».