Mompó denuncia que el tall de carreteres pel confinament a Benigànim obliga a fer itineraris quilomètrics als veïns de Bellús

La Generalitat no ha consensuat amb aquest municipi les mesures que els afecten com a població confrontant a Benigànim



Els veïns de Bellús han de desplaçar-se per una carretera 23 quilòmetres fins al centre de salut de Benigànim quan abans recorrien 4

Mompó també demana celeritat en el lliurament dels resultats de PCR que, en el cas dels veïns de Benigànim, pateixen «demores injustificables»

El president provincial del PP, Vicente Mompó, ha denunciat «la falta de previsió» en la presa de decisions de la Generalitat respecte al confinament de la població de Benigànim per l’extensió de la pandèmia de coronavirus i que «porta aparellat una infinitat de problemes per a veïns dels pobles confrontants com és el cas de Bellús».

Els veïns de la població de Bellús han de desplaçar-se al centre de salut de Benigànim per a rebre atenció sanitària i tal com ja ha denunciat l’alcaldessa de Bellús, Susana Navarro, «abans recorrien 4 quilòmetres i ara es veuen obligats a fer 23».

El motiu no és un altre que el tall de carreteres, sense previ avís, que Mompó qualifica de «inacceptable». El president provincial, igual que l’alcaldessa de Bellús, consideren que «el primer és la salut de les persones i sempre donarem suport a les mesures que ajuden a preservar-la» però entenen que «el que no és de rebut és que no s’haja escoltat a les poblacions confrontants que es veuen afectades per aquestes decisions».

Per a eixir de Bellús hi ha tres carreteres. La d’accés a Benigànim, la més utilitzada, s’ha tallat sense donar la possibilitat als veïns de Bellús d’entrar en el citat municipi per a rebre atenció sanitària, anar al banc o acudir als comerços locals.

La segona, d’eixida cap a Xàtiva i de titularitat autonòmica, està en obres. Per això, els veïns de Bellús només tenen l’opció d’anar en direcció cap a Olleria i per a arribar a Benigànim han de fer marrada de 23 quilòmetres.

Vicente Mompó ha lamentat «la falta d’interlocució de l’administració autonòmica amb els municipis en situacions com aquestes que, per desgràcia, es poden repetir en altres localitats».

Per al president provincial és «bàsic que haja sentit comú en aquesta presa de decisions i que es facilite al màxim la vida dels veïns», alguna cosa que en aquesta ocasió no s’ha produït, igual que la falta de previsió en una extensió del coronavirus de la qual estaven alertats a Benigànim «des de principis d’agost».

De la mateixa manera ha denunciat les «demores injustificables» en el lliurament dels resultats de PCR als veïns de Benigànim per l’avaria d’una màquina a Xàtiva. «No té sentit que hagen d’esperar set o huit dies per a saber si han donat positiu o negatiu», ha indicat Mompó, qui recorda que l’actuació ràpida «pot previndre i frenar una extensió exponencial de la malaltia».

«El protocol ha de ser clar i si hi ha una fallada en la màquina de PCR o falten reactius o qualsevol altra circumstància, les proves han de derivar-se a altres àrees de salut que siguen capaces de donar els resultats en 48 hores màxim», ha indicat Mompó.

Ha advertit que, en aquest cas, les proves derivades a l’Hospital General de València estan tardant una setmana quan potser pot haver-hi altres alternatives com «l’hospital d’Alzira, el de Gandia, laboratoris privats o contractació de personal extra durant el període que dure l’emergència».

L’alcaldessa de Bellús, Susana Navarro, ha afirmat que «no s’ha pensat en els veïns a l’hora de prendre mesures per la desgraciada extensió de la pandèmia a Benigànim».

I també ha denunciat que s’han cancel·lat activitats importants per al seu municipi com el campionat d’Espanya de pesca en aigua dolça que havia de celebrar-se en el pantà de Bellús i que «pel simple fet que hi havia un camí que era terme de Benigànim –però molt allunyat del poble– i pel qual havien de transitar alguns dels participants s’ha cancel·lat i traslladat a Fortaleny amb el consegüent perjudici econòmic per a Bellús».