Mompó denuncia que els ajuntaments «presten competències impròpies i damunt Sánchez els lleva l’estalvi»

Ha reclamat que els esforços del Govern se centren en impulsar una reforma legislativa que permeta millorar el finançament dels ens locals

Entén que la mesura del Govern generarà «més desigualtat» perquè molts ajuntaments no disposen de superàvit

El president provincial del PP de València, Vicente Mompó, ha criticat els «atacs continus» que el Govern de Pedro Sánchez està llançant als consistoris que estan en primera línia de defensa dels interessos dels veïns.

Mompó ha lamentat que els ajuntaments «han hagut de fer front a la prestació de competències impròpies, com sempre, i damunt Sánchez els lleva l’estalvi per a cobrir el seu balafiament».

Entén que «el pagament a la bona gestió dels ens locals no pot ser la confiscació del romanent perquè és senzillament inacceptable i una burla per als veïns».

El també portaveu popular en la Diputació de València ha recordat que «durant molts mesos hem demanat la possibilitat d’utilitzar el romanent en favor dels nostres veïns sense cap èxit perquè al final siga l’Executiu de Sánchez qui pretenga confiscar-lo», ha prosseguit.

Per a Mompó hi ha una evidència i és que «com succeeix en altres qüestions el Govern de Pedro Sánchez eludeix les seues responsabilitats i –lluny de complir amb el seu paper de garant perquè les entitats locals presten a la ciutadania els serveis públics bàsics– està exhaurint encara més els recursos municipals».

Vicente Mompó ha criticat que «el Govern més extens i ineficaç de la història democràtica pot utilitzar 14.000 milions d’euros dels ajuntaments i diputacions» en una sort de préstec que es retornarà fins a quinze anys a partir de 2022 i amb condicions sobre en què es pot invertir.

Entén que «es generarà més desigualtat entre els municipis, ja que molts ajuntaments no disposen de superàvit» i ha censurat que «s’ha menyspreat tot l’esforç dels alcaldes i alcaldesses per prestar serveis públics de qualitat als seus veïns».

El sobreesforç pel coronavirus

L’«abandó» del Govern presidit per Pedro Sánchez als ajuntaments «és injustificable perquè tot el treball que s’ha fet des dels consistoris i corporacions provincials per a atendre les necessitats provocades per la pandèmia de coronavirus no ha tingut rèplica per part del Govern».

Mompó ha advertit que «els ajuntaments estan fent front a totes les conseqüències socioeconòmiques i sanitàries que ha ocasionat la COVID-19» i per això aquestes decisions del Govern «són encara menys comprensibles» i per això considera «lògic que s’haja produït una reacció contrària per part d’ajuntaments governats per diferents forces polítiques».

Ha advocat perquè el vertader esforç del Govern siga «impulsar un finançament adequat de les entitats locals a través d’una reforma legislativa» que permetria en una situació d’emergència com l’actual «poder continuar prestant amb garanties uns serveis públics com mereixen els ciutadans».

Finalment, ha destacat que els ciutadans mereixen que «els sacrificis que fan puguen servir perquè el seu municipi responga a l’assistència primària de la qual és competent o, almenys, dispose d’un fons de contingència per a les emergències socials».