Mompó denuncia que la Generalitat negue als docents proves PCR mentre la Diputació les autoritza per al seu personal educatiu

Connect on Linked in

El president de la corporació provincial, Toni Gaspar, ha anunciat hui en la Junta de Portaveus que sí que els faran proves als docents



Vicente Mompó envia un missatge de «ànim als veïns de Benigànim» i lamenta les «fallades en la gestió» en aquesta segona onada del Covid-19



Demanarà a la Generalitat que responga amb les ajudes necessàries en el municipi i que no es perpetue l’abandó dels ens locals



Ha exigit que «la coordinació, la informació i la prevenció es convertisquen en qüestions irrenunciables per a evitar nous sobresalts als nostres pobles»

El president provincial del PP de València, Vicente Mompó, ha denunciat la descoordinació existent entre els dirigents de la Generalitat i la Diputació a l’hora de realitzar proves PCR per al personal docent com a mesura de control de l’extensió de la pandèmia de coronavirus. Mompó ha revelat que el president de la Diputació, Toni Gaspar, ha explicat durant la Junta de Portaveus celebrada hui que «sí que es realitzaran aquestes proves al personal educatiu de la corporació provincial».

Gaspar se situa així en l’extrem oposat al del president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera de Sanitat, Ana Barceló, els qui han insistit hui a negar la realització d’aqueixes proves al personal docent dependent de l’administració autonòmica.

«Tot això demostra els vaivens en la gestió dels socialistes i els seus socis de Compromís i Podem», ha lamentat.



Mompó ha explicat que la Diputació practicarà les proves als professors dels Centres de Formació de Persones Adultes. La corporació provincial té a més altres centres educatius sota la seua tutela.

És el cas del Centre Educatiu d’Integració Preferent Institut Valencià d’Audiofonologia (València); l’Escola de Capatassos Agrícoles (Catarroja); l’Escola de Viticultura i Enologia (Requena); o el Centre de Formació Professional Adaptada La nostra Senyora de la Misericòrdia (València).

Un nou confinament

Mompó, igualment, ha enviat un missatge de «ànim als veïns de Benigànim» que han vist com hui han tornat a ser confinats durant dues setmanes a les seues cases per l’extensió del coronavirus en aquesta segona onada de casos.

Ha denunciat les «fallades en la gestió» del Govern d’Espanya i de la Generalitat que una vegada superada la primera onada de casos «no semblen haver millorat l’eficàcia ni haver aprés de l’experiència prèvia».

Per al també portaveu del Grup Popular en la Diputació de València resulta «prioritari garantir la salut dels veïns i per això ha demanat responsabilitat perquè el brot estés per la localitat no vaja a més en els pròxims dies».

«Demanarem a la Generalitat i a la Diputació que ajude en tot allò que faça falta als veïns perquè no es repetisquen les situacions d’abandó que vam patir els ajuntaments durant la primera fase del coronavirus patida en el mes de març passat», ha explicat.

Vicente Mompó considera que han sigut els consistoris els que han hagut de fer front a «les conseqüències socioeconòmiques i sanitàries derivades d’aquesta pandèmia i sense ajudes de les administracions d’àmbit superior».

Davant l’evidència que el confinament de la població a Benigànim suposa un «qüestionament de la gestió que es realitza des del Ministeri i la Conselleria de Sanitat», Mompó ha demanat que «la coordinació, la informació i la prevenció es convertisquen en qüestions irrenunciables per a evitar nous sobresalts als nostres pobles».

I és que fa a penes una setmana des del Grup Popular de Benigànim ja s’avisava de la tardança a obtindre els resultats de les PCR practicades als veïns i aquests retards, ha finalitzat Mompó, «poden acabar contribuint al fet que es perda temps per a frenar l’extensió del virus i perdre la traçabilitat en l’origen dels contagis», com finalment ha succeït.