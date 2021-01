Mompó: ‘El Consell no pot sotmetre als alcaldes a una vergonyosa apagada informativa en les dades sobre el COVID-19’

Connect on Linked in

El president provincial considera que en la tercera ona de la pandèmia «no s’entén que no hi haja una perfecta coordinació entre Administracions»

Considera que la situació actual demostra que els partits d’esquerra «es mouen bé en el terreny de la demagògia i molt malament en el de la gestió»

El diputat provincial i alcalde de Benaguasil, Ximo Segarra, ha demostrat els desajustaments entre les dades oferides per Sanitat i les xifres reals

El Grup Popular en la Diputació presentarà una moció per a demanar que el Consell informe als alcaldes dels PCR’s positius reals en cada municipi

El president provincial del PP de València, Vicente Mompó, ha denunciat hui que «el Consell no pot sotmetre als alcaldes a una vergonyosa apagada informativa en les dades sobre el COVID-19 que l’única cosa que està provocant és indefensió a l’hora de gestionar la pandèmia d’una manera eficaç».

Mompó ha recordat que Espanya està vivint la tercera onada de la pandèmia de coronavirus i «dona la sensació que hi ha qui no ha aprés res». Per al president queda clar que a hores d’ara «no s’entén que no hi haja una perfecta coordinació entre Administracions».

Ha lamentat que «el Govern i la Generalitat hagen centrifugat les seues responsabilitats en la gestió de la crisi sanitària i la deriven cap als ens locals amb els quals no tenen lleialtat a l’hora de compartir informació que resulta vital».

Els esdeveniments que s’han vingut produint des del mes de març de l’any passat han evidenciat que «els alcaldes han hagut de bregar tots els dies amb competències impròpies, falta de recursos econòmics i humans per a fer front a la pandèmia, desproveïment de material de protecció, i absència o dades irreals sobre la situació de casos de COVID-19 en els seus municipis».

Tot això demostra, segons ha explicat Mompó, que els partits d’esquerra «es mouen bé en el terreny de la demagògia i molt malament en el de la gestió».

Atendre els municipis

El president provincial també ha demanat al president de la Diputació de València, Toni Gaspar, que «deixe de mirar cap a un altre costat i exigisca a Pedro Sánchez i Ximo Puig, que són companys de partit, que atenguen com cal els municipis i no els abandonen a la seua sort com ha succeït amb especial crueltat en aquest últim any tan dur».

Vicente Mompó ha posat com a exemple del que el PP de la província de València està denunciant des de març passat, les dades que el diputat provincial i alcalde de Benaguasil, Ximo Segarra, ha posat damunt de la taula amb una diferència abismal entre els casos de COVID-19 en aquesta població oferits per la Conselleria de Sanitat i els que realment hi ha a Benaguasil.

Segarra ha recordat que té 146 casos actius i que ha hagut d’ordenar noves restriccions per a frenar l’expansió del virus en la localitat, malgrat que la informació subministrada per Sanitat donava un nombre de contagis molt inferior.

Davant la certesa que les dades subministrades pel departament d’Ana Barceló no se cenyien a la realitat de Benaguasil, Segarra va encarregar un informe a la Secció d’Epidemiologia del Centre de Salut Pública de València que va confirmar que el nombre de positius era de 146 i una incidència acumulada de 1.328 casos per 100.000 habitants enfront dels 34 casos que defensava la Conselleria de Sanitat.

Incredulitat

El president provincial, Vicente Mompó, ha mostrat la seua «incredulitat» davant el que ha definit com una «successió de despropòsits» i ha anunciat la presentació d’una moció en la Diputació en la qual es denuncia la «falta de transparència de la Generalitat en aquesta matèria».

«Les dades bolcades en la plataforma de la Generalitat sobre el COVID-19 sobre el nombre de casos no es correspon amb la realitat dels computats en cada població», ha indicat Mompó, qui també denuncia la «falta de coordinació a l’hora de perimetrar i confinar un municipi».

La moció elaborada pel Grup Popular en la Diputació incideix en què és necessària «la cooperació de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb les Forces i Cossos de Seguretat desplegades pels nostres municipis facilitant la informació de les persones que hagen d’estar sotmeses a aïllament o quarantena a fi de vetlar pel control i compliment d’aquestes».

En el text s’adverteix que en cas de «persistir en aquesta situació les conseqüències seran absolutament catastròfiques per a la Comunitat i estaríem a les portes d’un nou confinament per no haver fet les coses com esperen tots els veïns de les poblacions de la nostra província».

Per això, Mompó ha recordat que insta al president de la Generalitat que implemente un «pla municipalitzat de control i compliment dels aïllaments i quarantenes preceptius en col·laboració amb la Policia Local i la Guàrdia Civil, en el seu cas».

Dades de PCR’s positius

També insta a l’Executiu autonòmic que presideix, Ximo Puig, al fet que «informe de les dades reals de l’índex de PCR’s positius en cada localitat amb la documentació dels centres de salut locals, els hospitals comarcals i la pròpia Conselleria, perquè els veïns estiguen degudament informats de l’evolució de la pandèmia».

Finalment, el president provincial ha indicat que en la moció se sol·licita a la Generalitat Valenciana que «assumisca les competències pròpies que li corresponen per llei i les desenvolupe amb la màxima col·laboració, respecte i confiança amb els alcaldes dels municipis, establint quants mecanismes siguen necessaris per a reduir com més prompte millor la taxa d’incidència de la pandèmia».