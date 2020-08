Mompó: «El Govern incauta l’estalvi dels ajuntaments i diputacions per a cobrir el despilfarri de Sánchez»

Connect on Linked in

Lamenta que l’alcalde de Vigo, Abel Caballero, haja trencat «el tradicional consens de les decisions de gran importància en la FEMP»

També ha recordat l’esforç de les administracions locals per a fer front a la COVID-19 sense l’ajuda del Govern d’Espanya

El president provincial del PP de València, Vicente Mompó, ha lamentat que «el Govern incauta l’estalvi dels ajuntaments i diputacions per a cobrir el balafiament de Pedro Sánchez». Mompó ha censurat que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) haja aprovat hui –amb el vot de qualitat del seu president, Abel Caballero– la proposta del Ministeri d’Hisenda per a fer ús del romanent dels ajuntaments i corporacions provincials.

«És molt greu que l’alcalde Vigo haja trencat el tradicional consens de les decisions de gran importància en la FEMP perquè el municipalisme sempre ha anat unit en la defensa dels seus interessos en aquesta institució», ha indicat Mompó, qui ha recordat que s’han registrat 12 vots a favor de l’acord (PSOE); 12 vots en contra (10 del PP, 1 de C’s i 1 de PdeCat); i 1 abstenció d’IU.

La Junta de Govern davant aqueix empat ha decidit aplicar el vot de qualitat del president que «ha traït al municipalisme», ha indicat Mompó.

El president provincial ha criticat que «el Govern més extens i ineficaç de la història democràtica pot utilitzar 14.000 milions d’euros dels ajuntaments i diputacions» en una sort de préstec que es retornarà en deu anys a partir de 2022.

«Hem demanat durant molts mesos la possibilitat d’utilitzar el romanent en favor dels nostres veïns perquè al final siga l’Executiu de Sánchez qui confisque aqueix romanent», ha prosseguit.

Mompó entén que «es generarà més desigualtat entre els municipis» i ha censurat que «s’ha menyspreat tot l’esforç dels alcaldes i alcaldesses per prestar serveis públics de qualitat als seus veïns».

L’«abandó» del Govern d’Espanya presidit per Pedro Sánchez als ajuntaments «ve des de lluny». Mompó ha recordat que «tot el treball que s’ha fet des dels ajuntaments i corporacions provincials per a atendre les necessitats provocades per la pandèmia de coronavirus no ha tingut rèplica per part del Govern».

«No ens ha arribat ni un euro de l’Executiu de Sánchez i com sempre hem hagut de fer front a la prestació de competències impròpies. Ara, a més, el pagament a aqueixa bona gestió és la confiscació del superàvit per a cobrir el balafiament del Govern d’Espanya», ha finalitzat el president provincial.