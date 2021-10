Mompó: «El PP retornarà a la Comunitat al lloc que es mereix perquè els governs de Sánchez, Puig i Ribó no donen per a més»

Connect on Linked in

Ha lamentat que «els valencians estem patint set anys de desgovern, desatenció, enfrontaments i desafecció»

Ha avançat que quan el PP governe solucionarà el problema del finançament, la situació que travessen els agricultors i acabarà infraestructures clau com el Corredor Mediterrani



Critica que Ximo Puig «s’agenolle enfront dels independentistes catalans» i assegura que «els valencians som el dic de contenció dels qui volen trencar Espanya»

El president provincial del PP de València, Vicente Mompó, ha assegurat hui que «el PP retornarà a la Comunitat al lloc que es mereix perquè els governs de Sánchez, Puig i Ribó no donen per a més».

Mompó –que ha participat hui en la clausura de la convenció nacional davant una abarrotada plaça de Bous– ha lamentat que «els valencians estem patint set anys de desgovern, desatenció, enfrontaments entre socis de govern i desafecció».

Mentre aquesta lluita interna pel poder –entre PSOE, Compromís i Podemos– s’està desenvolupant, Mompó ha destacat que hi ha una «infinitat de problemes que no tenen polítiques efectives per a revertir-los».

Per això, ha assegurat que quan el PP recupere el govern de les institucions solucionarem «l’infrafinançament que patim els valencians; el dur moment que travessa l’agricultura amb plagues com la del “*cotonet” i acabarem infraestructures clau per a la Comunitat com el Corredor Mediterrani».

El líder provincial ha agraït al president nacional del partit, Pablo Casado, i al secretari general, *Teo García Egea, que hagen apostat per València per a clausurar una convenció «on el PP ha escoltat la societat civil de tots els racons d’Espanya i ha oferit les solucions als reptes que té el nostre país». Igualment ha reivindicat l’«orgull» de poder treballar amb Carlos Mazón.

Puig amb els independentistes

Vicente Mompó ha denunciat que Ximo Puig «s’agenolle davant els independentistes catalans» i que «parla de la Commonwealth perquè no s’atreveix dir *Països *Catalans. Sigues valent Ximo i *dílo». Enfront d’aqueixa actitud Mompó ha assegurat que el PP «guanyarà les pròximes eleccions i defensarà la nostra llengua, les nostres tradicions i els nostres senyals d’identitat perquè estem orgullosos de ser valencians».

«Els valencians som el dic de contenció dels qui volen trencar Espanya», ha advertit Mompó.

Ha demanat al president nacional, Pablo Casado, que defense «la unitat d’Espanya i que no negocie com fa Sánchez amb terroristes ni amb comunistes passats de moda». Igualment, li ha assegurat que «som ací per a defensar els interessos dels valencians per damunt dels interessos del partit i això sé que ho defensaràs perquè t’he escoltat moltes vegades parlar-ho amb Carlos Mazón».

Mompó ha recordat que el PP ha de guanyar les eleccions perquè «els espanyols i els valencians ens necessiten» i ha denunciat que en la Comunitat «hem d’aguantar a un president que només treballa per al seu germà. No ajuda als autònoms i a les empreses perquè ni sap ni té ganes, està asfixiant als qui no poden obrir el negoci i per darrere ajuda als “*moniatos” que estan xuplant del pot».

La indecència d’Oltra

També ha lamentat que l’actual Consell deia que «venien a salvar persones però han permés que una menor que va patir abusos sexuals pel qual llavors era marit de Monica Oltra fóra emmanillada a declarar». Per això, li ha preguntat a Oltra que «on estan les samarretes? No tens vergonya ni decència».

Catalá retornarà la lluentor a València

Mompó ha destacat que «el PP és l’únic que pot convertir València i la Comunitat en l’aparador mundial».

I finalment, ha recordat en el tancament de la convenció en la capital del Túria que «aquest partit és l’únic que pot convertir a València en una ciutat d’esdeveniments esportius i culturals de primer nivell, en una terra moderna i oberta al món. La València que Rita Barberá va somiar i que nosaltres gaudim i que, sens dubte, amb María José Catalá tornarà a brillar».