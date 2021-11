Mompó enlletgeix que Compromís done suport a declaracions contra la violència de gènere però dificulte investigacions i faça alcalde a qui fa costat a un maltractador

Print This Post

Considera que aquesta formació està demostrant amb les seues actuacions estar lluny de l’exigència i exemplaritat que requereix aquest assumpte



Censura la gestió de Mónica Oltra en el cas d’abusos del seu exmarit a una menor tutelada i de Compromís a l’hora de fer costat al nou alcalde de Catadau

El portaveu del Grup Popular, Vicente Mompó, ha censurat hui en el ple de la Diputació la «doblegue moral» de Compromís a l’hora de donar suport a declaracions de condemna a la violència de gènere quan «les seues actuacions referent a aquesta xacra que pateix la societat han sigut contradictòries».

Mompó s’ha adherit a la declaració institucional de la corporació provincial en la qual es defensava la lluita pel dret a la vida, a la integritat física i moral i a l’efectiva igualtat entre homes i dones que consagra la Constitució Espanyola.

Igualment ha secundat el contingut de la declaració perquè des de les Administracions Públiques es garantisca la legítima reivindicació de les dones de no patir cap mena de violència i d’ajudar a les víctimes. I d’igual manera, secunda decididament que es realitzen campanyes de prevenció i sensibilització social per a erradicar aquesta xacra.

En aquest punt, Mompó ha explicat que els responsables polítics «hem de mantindre en aquest assumpte una fermesa, exigència i exemplaritat que no tots estan complint».

Vicente Mompó ha criticat que la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que dirigeix la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, «no ha complit amb aqueix nivell d’exigència».

Ha recordat que en el cas de l’abús a una menor tutelada per la Generalitat perpetrat per l’exmarit d’Oltra «no hi ha hagut suport a la víctima, van permetre que fóra emmanillada a declarar al jutjat i s’ha obstaculitzat la investigació».

Ha destacat que «aquesta no és una qüestió partidista, és una qüestió de decència i dignitat en l’exercici de la funció pública» i ha recordat que el propi Sindic de Greuges va emetre un informe en les Corts «en el qual assenyalava directament a Oltra per impedir amb la seua actitud el correcte desenvolupament de la investigació i que mai havia vist gens igual».

Dimissió d’Oltra

«Europa ha aprovat recentment també investigar aquests fets» i Mompó ha manifestat que si en Compromís tingueren «decència» i es preocuparen per les víctimes de la violència «hui en lloc de llegir aquesta declaració haurien d’haver demanat en bloc la dimissió d’Oltra i també demanar en les Corts que reprovaren la vergonyosa actuació realitzada».

Mompó també ha denunciat que «haurien de sentir-se avergonyits en Compromís per donar suport al recent nomenament de Manuel Bono com a alcalde de Catadau malgrat que aquest va donar el seu suport exprés a una persona condemnada per violència de gènere (després de propinar 16 punyalades a la seua parella)».

«En quina part d’aquesta declaració institucional podem emmarcar aquesta actuació de Compromís?, ha preguntat Mompó.

El portaveu del Grup Popular ha explicat que «Compromís sobre el paper reivindica la lluita contra la violència de gènere però en la pràctica fan vostés tot el contrari».

Per això, ha demanat als integrants d’aquesta formació que «siguen coherents amb el que diuen i amb el que fan perquè les seues actuacions estan lluny de l’exigència i l’exemplaritat que la societat ens exigeix en una matèria tan sensible com la que estem tractant d’erradicar».