Mompó es compromet amb AVA a lluitar pel sector agrícola que és «bàsic per a l’economia i la sostenibilitat del territori»

El president provincial del PP de València, Vicente Mompó, ha mantingut una reunió de treball amb la directiva de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA) per a mostrar el seu suport a un sector que «està patint molt i que és bàsic per a l’economia i la sostenibilitat del territori».

Per part seua, el president de AVA, Cristóbal Aguado, ha traslladat algunes de les principals problemàtiques que viu el camp valencià en una trobada en el qual Mompó ha estat acompanyat pel diputat provincial Ximo Segarra i el senador Fernando de Rosa. Entre aqueixes reivindicacions sobreïx la «falta de rendibilitat de les explotacions el que comporta l’abandó de les terres».

Mompó s’ha fet eco de les necessitats dels agricultors valencians i ha assegurat que el Grup Popular en la Diputació està impulsant iniciatives que «el Govern provincial de Toni Gaspar no està atenent». Així ha destacat que s’ha presentat una moció per a crear una àrea d’Agricultura específica que va ser rebutjada per PSOE i Compromís.

Com a portaveu del Grup Popular en la Diputació ha explicat que també s’han registrat mocions per a analitzar negociacions com les de Mercosur que estan posant en escac als productors valencians. I és que el president provincial del PP ha recordat que «els acords comercials amb tercers països han situat a l’agricultura valenciana en inferioritat de condicions, ja que les exigències quant a controls fitosanitaris són menors per a aqueixos països respecte als exigits als nostres agricultors».

Vicente Mompó s’ha compromés a continuar lluitant perquè qüestions com «l’envelliment de la població agrària a causa de l’escassa incorporació de joves a aquesta activitat estiga en l’agenda del Govern provincial i també de l’autonòmic».

Ha garantit a Aguado que comparteixen la necessitat de «elaborar una política de preus equilibrada que assegure la rendibilitat dels productors premissa que hui dia no s’està complint».

Durant aquesta trobada de treball s’han analitzat altres qüestions com la «necessària i urgent lluita contra les plagues que constitueixen un greu problema per a les explotacions agrícoles i la comercialització dels seus productes». Precisament les escasses condicions d’entrada de produccions de tercers països a Europa «ha facilitat la introducció d’aqueixes plagues a Espanya».

Sumat a aquestes dificultats que generen incertesa sobre el futur del camp valencià, Mompó ha destacat que el «mestissatge» no està funcionant en la Conselleria d’Agricultura i que «PSOE i Compromís estan més preocupats en les seues discussions internes que a ajudar als agricultors valencians».

Ha posat com a exemple «la precarietat actual en la qual han deixat a l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries que ha sigut sempre un referent internacional en la investigació de cítrics i altres produccions».

Garantir els recursos hídrics

En la trobada també s’ha abordat la necessitat de garantir els recursos hídrics necessaris per a l’activitat agrària a la província i que hui dia està en perill. Mompó ha explicat en aquest sentit que «hem de mantindre els transvasaments i la solidaritat hídrica entre les conques excedentàries i les deficitàries amb una visió nacional».

Mompó ha recordat que «els agricultors valencians han demostrat una adaptació a les necessitats i han renovat i modernitzat les explotacions amb el reg per degoteig aprofitant al màxim els recursos existents», però ha insistit que cal garantir aigua suficient perquè «la dessalació s’ha revelat com una solució cara que, en molts casos, és insostenible perquè els agricultors i els usuaris han de comprar aqueix aigua a un preu elevat».

El president provincial del PP de València ha lamentat igualment que en matèria legislativa el Govern que encapçala Ximo Puig «no ha atés les peticions dels agricultors».

Així, ha criticat la Llei de l’Horta, igual que AVA, ja que «no contempla la vertadera realitat de l’horta valenciana perquè es planteja des d’una perspectiva idíl·lica i no té en compte al vertader protagonista que és qui cultiva la terra per al qual no hi ha ajudes econòmiques i fins i tot poden perdre les seues terres mitjançant apropiacions de terrenys».

Quant a la Llei d’Estructures Agràries –que va ser aprovada per unanimitat en les Corts Valencianes– Mompó ha recordat que si bé contempla incentius fiscals per a redimensionar les explotacions agràries per a fer-les més rendibles, a l’hora de la veritat «no recull cap dotació pressupostària, per la qual cosa es converteix en paper mullat», ha indicat.

El Grup Popular en la Diputació va presentar una moció en aquest sentit el mes de juny passat però sense trobar ressò en el Govern provincial.

Mompó ha destacat el paper de AVA –fundada en 1977– com una associació que «presta uns serveis imprescindibles als seus prop de 20.000 associats i que ajuda a la vertebració d’aquesta activitat al llarg de la província de València on té 38 delegacions i 9 entitats associades».

Vicente Mompó s’ha compromés amb Aguado a continuar «treballant al costat dels agricultors valencians i a continuar escoltant les seues necessitats per a traslladar-les en les institucions locals, provincials, autonòmiques i nacionals».

I ha recordat, finalment, que l’agricultura valenciana «s’ha revelat com un servei de primera necessitat, com es va poder comprovar durant la pandèmia de *coronavirus, i exerceix un paper fonamental de sostenibilitat mediambiental i conservació del territori del qual no hem de prescindir mai».