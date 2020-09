Mompó insisteix en la necessitat de «garantir l’autonomia financera dels ens locals»

Print This Post

Ha destacat que l’oposició frontal del Partit Popular a la pretensió del Govern de confiscar el superàvit municipal ha evitat «un atropellament»

Demana al Govern la creació d’un fons municipal per a ajudar als ajuntaments com s’ha fet amb les Comunitats Autònomes

El president del PP de la província de València, Vicente Mompó, ha defensat hui el dret a «mantindre l’autonomia financera dels ens locals» enfront de la pretensió del Govern que presideix Pedro Sánchez de confiscar 14.000 milions d’euros del superàvit i el romanent de tresoreria dels ajuntaments.

Aquest decret llei –que no ha tirat avant en perdre hui la votació sobre la seua convalidació en el Congrés dels Diputats– suposava per a Mompó un «atropellament» i s’ha congratulat de l’oposició frontal del Partit Popular que ha sigut compartit per alcaldes de molt diferent signe polític.

Ara és necessari «obrir un procés de diàleg amb el Ministeri d’Hisenda perquè els ajuntaments reben ajudes estatals per a fer front, entre altres qüestions, a les dificultats econòmiques derivades de la crisi sanitària», ha indicat Mompó, al mateix temps que ha recordat que el Govern ja ha fet aqueix pas amb les Comunitats Autònomes creant un fons de 16.000 milions d’euros per a repartir-lo entre elles.

L’«expropiació» que ha impulsat l’Executiu de Pedro Sánchez «no pot ser mai la solució» i per això ha defensat «la igualtat entre municipis i ciutadans, ja que el pla del Govern estableix una exclusió del repartiment de fons provinents dels Pressupostos Generals de l’Estat als ajuntaments que no tenen romanents».

Mompó ha lamentat que Sánchez haja volgut «tapar la seua mala gestió econòmica durant aquests anys i hi haja intentant confiscar els estalvis dels ajuntaments per a intentar pal·liar-la».

El president provincial i portaveu en la Diputació de València del Grup Popular ha demanat que els «ajuntaments no poden continuar solos en la gestió extraordinària que hi ha hagut que afrontar per la pandèmia de coronavirus».

I per a això ha exigit una sèrie de requisits per a mantindre l’autonomia financera local i mantindre la solidaritat interterritorial. Entre ells ha destacat la necessitat de «impulsar un nou finançament local en la qual es contemple també un fons específic per a ajudar a sufragar el transport municipal».

Mompó ha reclamat igualment «l’ampliació del termini de les inversions financerament sostenibles, així com l’eliminació de la regla de despesa, almenys, per als dos pròxims anys».

Finalment, ha remarcat que aquestes necessitats dels ajuntaments són «comuns a tots els alcaldes amb independència del signe polític al qual representa» i per això ha demanat al president de la Diputació de València, Toni Gaspar, que done suport a aquest «impuls financer als ajuntaments i que el reivindique davant el Govern de Pedro Sánchez».