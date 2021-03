Mompó mostra la seua «preocupació» pel futur de Divalterra i lamenta l’«obscurantisme» que envolta al cas de la prefectura de Recursos Humans

Connect on Linked in

Ha preguntat al president, Toni Gaspar, perquè no han denunciat en el Jutjat de Guàrdia les irregularitats que descriu Vera en el seu informe

Ha defensat el treball important que desenvolupen els treballadors de l’empresa que «no mereixen veure’s embolicats en aquestes polèmiques»

El portaveu del Grup Popular en la Diputació de València, Vicente Mompó, ha mostrat hui la seua «profunda preocupació» pel futur de Divalterra durant la Junta General de l’empresa que ha tingut lloc hui. Mompó ha denunciat les contínues polèmiques en l’empresa que estan contribuint a danyar més la seua imatge.

Mompó ha recordat que després de la detenció de Jorge Rodríguez es va abordar un període de renovació en el consell de Divalterra que els dirigents de PSPV i Compromís –amb Toni Gaspar i María Josep Amigó al capdavant– van descriure com una manera d’elevar el perfil tècnic de l’òrgan gestor per a rebaixar el pes dels polítics.

Ara, a penes dos anys després, «s’ha filtrat als mitjans de comunicació que s’anava a recuperar el pes polític en el consell alguna cosa que finalment, i em satisfà que així siga, el president Gaspar ha assegurat que no passarà».

En la sessió de la Junta General de hui s’ha nomenat els cinc consellers que substitueixen als cinc que havien dimitit i Mompó sí ha lamentat que en el cas dels funcionaris que ha proposat Toni Gaspar «se’ns hagen comunicat en l’últim moment sense temps per a poder estudiar-los, encara que no tenim lògicament cap prevenció en contra seua».

En la seua intervenció davant la Junta, Vicente Mompó ha preguntat específicament a Gaspar per la situació de l’elecció de la prefectura de Recursos Humans que està envoltada d’una greu polèmica. Així li ha indicat «perquè no s’ha acudit al Jutjat de Guàrdia per a denunciar les irregularitats en aqueix procés de les quals adverteix el cap dels serveis jurídics de l’empresa, José Luis Vera. O en cas contrari considera que no són certes?».

El president provincial del PP de València també ha denunciat que enfront de la transparència que Toni Gaspar assegura que envolta la gestió del consell «la realitat és que no ens han donat accés als grups de l’oposició a l’expedient d’aquest procés de selecció, així que el que hi ha és un halo d’obscurantisme».

Ha qüestionat igualment si les filtracions en el sentit de tornar a recuperar el «control polític» en el consell de Divalterra obeeixen al fet que «a alguns no els ha semblat bé el resultat de l’elecció de la nova cap de Recursos Humans i volien a una altra persona».

Per tot això, Mompó ha tendit la mà a la resta de grups per a «garantir el futur de Divalterra» i, sobretot, perquè «els treballadors de l’empresa no mereixen veure’s embolicats en aquestes polèmiques», al mateix temps que ha destacat la labor tan important que realitzen en tota la província.