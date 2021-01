Mompó planteja un paquet de mesures perquè les aules siguen més segures i demana proveïment de EPI’s com les FFP2

Connect on Linked in

El professorat ha d’entrar com a personal de risc dins del Pla de Vacunació



Proposa un estudi de la qualitat de l’aire a les escoles i considera insuficients els 8.000 purificadors per a les 47.000 aules de la província



El president provincial reclama que el retorn a les aules després d’un positiu ha d’anar acompanyat d’una segona PCR

El president provincial del PP de València, Vicente Mompó, ha mostrat la seua «enorme preocupació per l’evolució de la pandèmia de coronavirus en els centres educatius de la província». En aquest context ha proposat una sèrie de mesures perquè les aules es convertisquen en «espais el més segurs possible».

Així ha exposat una bateria d’iniciatives que ajuden a «vetlar pel benestar de la comunitat educativa» com, per exemple, el proveïment mensual d’Equips de Protecció Individual que ha de ser «una obligació per al Consell que encapçala Ximo Puig». Mompó ha reflexionat sobre la conveniència que arriben als centres educatius màscares FFP2 després que els experts sanitaris recomanen el seu ús.

Ha demanat igualment –davant el desemparament al qual estan sotmesos els equips directius i claustres en plena tercera ona de la COVID-19–, que «el professorat siga considerat com a personal de risc dins del Pla de Vacunació».

Vicente Mompó ha explicat que aquest pla d’acció que ha impulsat el partit a la província contra la COVID-19 en els centres educatius s’està distribuint per les diferents xarxes socials sota el hastag de #PPorUnaEducaciónSegura.

El líder provincial ha lamentat que els docents no saben en l’actualitat si existeix o no una correcta ventilació a les aules perquè des del Consell no s’ha fet un estudi de la qualitat de l’aire. Com a exemple de la mala gestió s’ha qüestionat si «pensen els membres del Botànic que són suficients 8.000 purificadors per a les més de 47.000 aules que hi ha a la província».

Mompó també ha reclamat una millora de les eines informàtiques amb les quals ha de treballar la comunitat educativa perquè les que s’han posat en marxa per a combatre la COVID-19 «presenten nombrosos problemes».

Quant als alumnes i professors que han donat positiu Mompó ha demanat que «el seu retorn a les aules vaja acompanyat d’una segona PCR, mentre que el primer d’aqueixes anàlisis ha de realitzar-se de manera immediata».

Cobrir baixes i informar

Entre les mesures que el PP provincial exigeix al Consell de Ximo Puig i Mónica Oltra també es ressalta la necessitat de «cobrir les baixes de manera immediata perquè els alumnes no perden més hores de classe», igual que «ha d’oferir-se informació permanent a la comunitat educativa sobre l’evolució de la COVID-19».

Finalment, Mompó –qui ha lamentat els continus enfrontaments entre els socis de govern del Consell perquè «desvien esforços a qüestions no prioritàries»–, ha exigit que es «revise i adapte de manera permanent el Pla de Contingència contra la COVID-19 en els centres educatius perquè ara hi ha plans obsolets».