Mompó (PP) anuncia que el 50% dels congressos locals se celebraran fins al 28 de març amb el suport tecnològic de la direcció nacional

Esta primera fase es va veure alterada per la tercera ona del COVID-19 i els congressos ara podran celebrar-se de manera presencial, telemàtica o mixta

Ana Beltrán agraeix a Mompó l’«enfortiment del territori» i ressalta la «importància de renovar les juntes locals com més prompte millor»

El comité executiu provincial aprova els primers 59 conclaves i que es desenvoluparan a partir de la setmana vinent fins a la data límit del 28 de març

Isabel Bonig mostra la seua satisfacció per l’arrancada de la celebració dels congressos per a finalitzar-los abans de l’estiu i demana prudència

El Comité Organitzador Provincial –que encapçalen Reme Mazzolari i Fernando de Rosa–, donarà suport tècnic i jurídic als comités locals

El president provincial del PP de València, Vicente Mompó, ha donat compte hui davant el comité executiu provincial de les principals novetats per a la celebració dels 125 congressos locals –el 50% del total pendents de renovar– que tindran lloc entre la setmana vinent i el 28 de març i la programació inicial del qual es va veure afectada per la tercera ona del COVID-19.

Mompó ha destacat «la rapidesa amb la qual el partit s’ha adaptat a les actuals circumstàncies per a poder dur a terme el procés de conformació de les noves assemblees locals –tal com va ser el seu compromís des del mateix dia que va prendre possessió del càrrec– garantint la participació dels militants i la màxima protecció».

També ha volgut «destacar i agrair especialment la perfecta sintonia en el treball amb la direcció nacional del partit a l’hora d’implementar les eines necessàries per a poder celebrar els congressos locals sota la premissa d’adaptar-se a estrictes normes de seguretat».

En aquest sentit, la vicesecretària d’Organització, Ana Beltrán, s’ha dirigit als membres del comité per a agrair a Mompó que des que va arribar a la presidència provincial ha contribuït al «enfortiment del territori» i ha destacat la «importància de renovar les juntes locals com més prompte millor perquè no hi ha ni un minut que perdre».

També la presidenta regional, Isabel Bonig, ha indicat al final de la reunió la seua satisfacció per l’arrancada de la celebració dels congressos locals i complir així amb «el compromís d’acabar-los tots abans de l’estiu», al mateix temps que ha demanat prudència i «respecte escrupolós a la legalitat» i ha mostrat també la seua «esperança de poder abordar al més prompte possible el congrés regional».

El president provincial, Vicente Mompó, ha explicat que «tots els conclaves previstos en aquesta primera fase es poden acollir a tres fórmules: presencial, mixta o telemàtica», la qual cosa ha sigut ratificat pel comité. Per a això s’enviarà un formulari en el qual cada comité organitzador local haurà de triar la via que preferisca, així com la data i lloc de celebració.

Mompó ha anunciat que aquells que ho desitgen podran celebrar els seus congressos de manera telemàtica «gràcies a l’eina informàtica que la direcció nacional facilitarà per a tal fi». Tindran lloc de dilluns a dijous a partir de l’1 de març –per a donar un marge per a la instal·lació de l’aplicació– i fins al pròxim 28 de març.

Utilitzada amb èxit

Aquesta eina ja s’ha utilitzat amb èxit en congressos com el de Valladolid i votacions de Noves Generacions i és una garantia per a moments com els que ara es viuen a Espanya.

La utilització d’aquesta aplicació informàtica va ser aprovada mitjançant Reglament per la Junta Directiva Nacional arran de la irrupció de la pandèmia de coronavirus i permet afrontar amb seguretat la convocatòria, el desenvolupament i la votació dels congressos de qualsevol àmbit territorial.

Mompó també ha destacat que «tots aquells que desitgen desenvolupar els congressos locals de manera presencial podran fer-ho seguint unes normes estrictes de celebració». Així per a mantindre el mínim de persones en els locals s’establirà un sistema de cita prèvia en diferents franges horàries per a tots aquells afiliats que estiguen al corrent de pagament i desitgen participar en les votacions.

El comité ha donat llum verda a la celebració dels primers 59 congressos que ja han sol·licitat data i que tindran lloc a partir de la setmana pròxima en haver sol·licitat la modalitat presencial. Així, en aquests casos no hauran d’esperar a l’1 de març com si és el cas dels qui opten per la via telemàtica.

El president provincial s’ha mostrat «satisfet per la ràpida solució arbitrada que buida el camí per a la celebració de la resta de congressos que arribaran en les següents dues fases abans de l’estiu».

Fort implantació territorial

«És moment de renovar les estructures locals i enfortir al nostre partit que és bàsic perquè els valencians deixen de patir la inacció, la divisió i el desgovern dels partits d’esquerra que estan ara al capdavant de la Generalitat, la Diputació o l’Ajuntament de València», ha defensat Mompó.

«El canvi de cicle polític ha de començar ja» i arrancarà amb la celebració dels congressos locals», ha indicat, ja que «la implantació territorial del partit és fonamental per a afrontar amb garanties els diferents processos electorals que venen», ha assegurat.

El comité també ha aprovat la creació d’un Comité Organitzador Provincial que constitueix un grup treballe per a ajudar al compliment de les mesures seguretat i per a donar suport als comités locals davant qualsevol dubte que sorgisca amb l’eina telemàtica, la logística de l’organització i solucionar les qüestions jurídiques que puguen sorgir.

Mompó ha revelat que aqueix comité provincial estarà presidit per Reme Mazzolari, mentre que Fernando de Rosa actuarà com a vicepresident i Pepe Morgan serà el secretari. La resta de vocals d’aquest equip de suport són: Juan Giner, Mercedes Pastor, Laura Chuliá, Modesto Martínez, Ernesto Fernández, Avelino Mascarell, Pepe Todolí i Estela Darocas.

En este grup hi ha una nombrosa presència de juristes, així com sotssecretaris, el Valedor de l’Afiliat i el Coordinador Territorial. Les seues principals funcions seran donar cobertura a aquelles juntes locals xicotetes, que per baixa afiliació no puguen constituir un COC, o proveir-les de les paperetes homologades, actes d’escrutini així com la resta de documentació. I també solucionar qualsevol altra qüestió que precisen els diferents comités locals per a ajudar a garantir el bon funcionament dels processos.

Vetlaran per donar una àmplia cobertura legal des del punt de vista sanitari perquè s’adopten les mesures de seguretat necessàries en relació a la normativa derivada de la pandèmia vigent a cada moment. També brindaran suport jurídic i tècnic per a la celebració telemàtica o mixta dels Congressos pel que fa a la seua regulació i funcionament tècnic.

Sensatesa dels afiliats

Vicente Mompó, finalment, ha agraït a tots els militants del PP la seua implicació en aquests processos i ha destacat la «sensatesa» de tots ells com ja van demostrar durant la celebració dels passats congressos provincials del mes de juliol a València i Alacant i també en el de la capital del Túria que van ser un èxit de participació i seguretat.