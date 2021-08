Mompó presideix el primer comité de direcció que persegueix «donar alternatives a la mala gestió dels governs de coalició d’esquerra»

Print This Post

L’actuació dels integrants del comité serà transversal al llarg de la província i de manera sectorial

La proximitat del cicle electoral converteix en prioritari la recuperació del govern de les institucions amb «polítiques assenyades»

2 ag. 21.- Vicente Mompó ha presidit hui el primer comité de direcció després de la remodelació de la cúpula del partit a la província de València que va dur a terme el passat dia 23 de juliol.

El president provincial ha activat aquest òrgan que portarà el pols diari del partit i en el qual ha integrat als representants de les diferents àrees i nivells d’actuació de l’executiva, així com als càrrecs públics en les diferents administracions.

L’actuació del comité de direcció serà transversal quant a les propostes a realitzar perquè siguen traslladades al conjunt de la província així com en tot el referent a la resolució de les diferents problemàtiques sectorials que pateixen els valencians i que s’abordaran en els pròxims mesos.

Mompó ha donat per oberta la preparació del cicle electoral al qual el partit s’enfrontarà en breu amb un calendari incert quant a l’àmbit autonòmic o nacional i amb l’única certesa de les eleccions locals de maig de 2023.

Per això, ha demanat als integrants del comité que redoblen els seus esforços per a atendre les reivindicacions de la ciutadania tal com ja han realitzat en el partit al llarg de la present legislatura.

L’objectiu és poder governar les institucions i des d’elles aplicar «polítiques assenyades» que generen certitud i que tinguen a «la llibertat d’elecció dels ciutadans i a les polítiques econòmiques de generació d’ocupació i baixa pressió impositiva com a principals guies».

Una etapa negra

Per a Mompó els valencians estan vivint «una etapa negra» amb els actuals governs d’esquerra, on «la imposició, el sectarisme, la improvisació i la mala gestió són els senyals d’identitat d’unes aliances polítiques amb socis que es miren amb recel i que només busquen estendre l’agència de col·locació de persones afins abans que pensar en els ciutadans als quals han d’ajudar».

És per això que Mompó ha assenyalat que des del comité de direcció es pretén «donar alternatives a la mala gestió dels governs de coalició d’esquerra».

Com a balanç del curs polític que ara acaba Vicente Mompó ha assegurat que «els valencians han de recuperar la seua llibertat per a triar els centres educatius en els quals volen inscriure als seus fills i la llengua en què volen que siguen educats; han de tindre la tranquil·litat d’aconseguir un treball que els permeta desenvolupar-se i créixer com a persones; o gaudir de la igualtat d’oportunitats respecte a altres territoris en matèria fiscal i de finançament».

De la mateixa manera entén que «han de poder millorar les seues infraestructures viàries, ferroviàries, aeroportuàries; la mobilitat als pobles de l’interior; garantir el bon estat de les platges; o aconseguir que l’agricultura isca del profund pou en el qual l’han ficat les polítiques de l’esquerra radical».

Per tot això, Mompó ha finalitzat explicant que «la situació actual demanda l’actuació d’un partit fort, unit, modern, amb capacitat i experiència de gestió i amb un sistema permanent d’escolta als ciutadans per a poder fer front als nous reptes que es presenten».