‘Monday Rock’ porta el rock més clàssic a l’esplanada del Centre Cultural d’Almussafes

Els components de la banda, alguns de la localitat, van actuar el passat dijous 4 de juliol en un nou lliurament de ‘Nits amb la Cultura’



La iniciativa, de la qual ja s’han celebrat diverses edicions, s’ha inclòs en aquesta ocasió en el programa d’actes de les festes patronals



El grup ‘Monday Rock’ va actuar el passat dijous 4 de juliol a l’esplanada del Centre Cultural d’Almussafes dins del programa ‘Nits amb la Cultura’. La banda, que va oferir un repertori amb temes de The Beatles, Rolling Stones o Metallica, entre altres, té entre els seus membres als almussafenys Ramón Duart i Javier Novella i al benifaionenc Vicent Alepuz. L’Ajuntament va tancar així la temporada d’aquest programa impulsat per la Regidoria de Cultura en el qual es proposen durant el curs vetlades dedicades a la música, la poesia i les arts escèniques.



El passat dijous 4 de juliol, els aficionats al rock d’Almussafes van tindre l’oportunitat de gaudir d’un concert d’aquest gènere a l’esplanada del Centre Cultural de la població. ‘Nits amb la Cultura’, títol en el qual s’engloben les propostes musicals, literàries i teatrals oferides per l’Ajuntament al llarg de la temporada en la cafeteria d’aquesta infraestructura municipal, va tornar a la localitat amb una nova activitat, en aquest cas celebrada aprofitant l’arribada de les festes patronals.



Seguint l’estructura habitual del programa, a les 21.30 hores es va dur a terme un sopar de baix braç, per al qual era necessari inscriure’s prèviament en l’establiment. Amb els tres euros del tiquet, es van servir les begudes i les ensalades, i algunes persones van optar també per demanar els entrepans en el local. Desenes d’almussafenys, molts d’ells assidus a ‘Nits amb la Cultura’, es van donar cita en aquest espai per a tornar compartir una vetlada en la qual van sonar alguns dels temes rock més emblemàtics de la història.



A les 22.30 hores va començar el recital, al qual es va poder assistir de manera gratuïta. El grup ‘Monday Rock’ va desplegar tot el seu talent a l’aire lliure al ritme de cançons de bandes com The Beatles, Creedence, Blues Brothers, Gary Moore, Rolling Stones o Metallica, fent recordar al públic èpoques passades i alçant-lo de les seues cadires en alguns moments de l’actuació.



“Sens dubte és el fermall perfecte a la temporada de ‘Nits amb la Cultura’ que conclou ara i que tornarà amb l’inici del nou curs. Són trobades senzilles caracteritzades per un ambient agradable i per les ganes d’alimentar la inquietud de la ciutadania per les més variades formes d’expressió artística. En aquest cas, crec que al públic li ha agradat molt el concert de ‘Monday Rock’ i prova d’això són les seues reaccions durant aquest”, assenyala el regidor de Cultura, Alex Fuentes, qui aprofita per a “agrair el suport i la col·laboració de les associacions en l’organització d’aquestes vetlades”.



‘Monday Rock’

El grup ‘Monday Rock’ va nàixer al setembre de 2016 i des de llavors ha realitzat ja una desena d’actuacions en localitats com Almussafes, Benifaió, Picassent, Vilamarxant i L’Escorial, així com diversos intercanvis musicals amb altres grups, com ‘Riber Som’ o ‘Rocking Viernes’. Entre els seus huit components es troben els almussafenys Ramón Duart, enginyer de professió (guitarra rítmica) i Javier Novella, militar (guitarra polivalent). Així mateix, també formen part de la formació Vicente Cuevas (baix) i Jesús Sánchez (guitarra solista), tots dos de Benimaclet, Víctor Alarcón (guitarra solista), de Marxalenes, Jorge Garau (bateria), d’Osca, Vicente Alepuz (veu i guitarra), de Benifaió, i Ramón Blesa (veu i cors), de València. Tal com expliquen ells mateixos, “el nom del grup es deu al dia de la setmana en el qual, ploga o trone, el grup es reuneix per a assajar”.