Mónica Oltra es reuneix amb representants de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Oltra ha destacat “la importància que té seguir apostant pel cooperativisme valencià com una fórmula de fer economia social”.

La vicepresidenta del Consell i Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha destacat la importància que té seguir apostant pel cooperativisme valencià com una fórmula de fer economia social. Així ho ha declarat després d’una reunió amb representants de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana en la qual s’ha parlat sobre el present de les cooperatives.

La vicepresidenta ha assegurat haver pres nota de les propostes dels representants de Concoval per a fomentar el cooperativisme en la Comunitat Valenciana. Entre altres coses, han proposat que les cooperatives tinguen una presència important en la formació reglada, de manera que, des de l’ensenyança infantil fins al batxillerat i la formació professional, les cooperatives siguen un element conegut pels alumnes com una fórmula vàlida en el futur per a poder tindre una eixida laboral i empresarial.