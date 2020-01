Mónica Oltra i Rafa Climent ofereixen el seu suport a les empreses valencianes presents en la Fira Mundial del Joguet

Es desplacen aquest dimarts, 28 de gener, a Nuremberg, acompanyats per la directora general d’Internacionalització



La Comunitat Valenciana copa el 41% de les empreses espanyoles participants en la fira





La vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives i portaveu del Consell, Mónica Oltra i el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, es desplacen aquest dimarts, 28 de gener, a Nuremberg per a assistir a la Fira Mundial del Joguet.



La Spielwarenmesse 2020 és la fira internacional més important per al sector jogueter, cita obligada per a fabricants i professionals del sector, que inclou nines i peluixos, articles de modelisme, hobby, bricolatge, entre altres, i se celebra a Nuremberg del 29 de gener al 2 de febrer de 2020.



En la present edició, i com és tradicional, les empreses de la Comunitat Valenciana tornen a copar la participació espanyola en aquesta fira. Concretament, exposen 128 empreses espanyoles, de les quals 53 són de la Comunitat Valenciana. El total de les empreses participants, de tot el món, aconsegueix les 2993 empreses.



Durant la seua visita a la Fira, la delegació del Consell, encapçalada per la vicepresidenta i portaveu del Consell i integrada pel conseller d’Economia Sostenible i la directora general d’Internacionalització, María Dolores Parra, tindrà l’oportunitat de celebrar una reunió amb directius de les empreses expositors així com realitzar un itinerari amb les empreses valencianes presents en la fira.



Exportacions sector



Les exportacions de joguet de la Comunitat Valenciana en el període gener-novembre de 2019 han aconseguit un valor de 190,4 milions d’euros, la qual cosa representa un increment de l’1% respecte al mateix període de l’any anterior.



La Comunitat Valenciana se situa com la tercera comunitat autònoma més exportadora d’aquests productes, amb un 11,3% de les exportacions espanyoles de joguet.



Les principals destinacions de les exportacions de joguet de la Comunitat Valenciana són Portugal, amb el 18,7%, seguit de França, amb el 16,6%; Itàlia, amb un 12%; Alemanya, amb un 10,6%, i Grècia, amb un 8,6% del total.