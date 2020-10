Mónica Oltra rep a Hector Melero, el primer invident que ha superat les oposicions de jutge i fiscal a Espanya

Print This Post

Oltra destaca que Héctor Melero és ‘un referent’ perquè les persones amb diversitat funcional sàpien que ‘els sostres de cristall es poden trencar’



La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha rebut al jove valencià primer invident que ha superat les oposicions de jutge i fiscal a Espanya.

Oltra ha destacat que Melero és un exemple i un referent per a lluitar pel que un vol.

Melero, val·lisoletà de 26 anys que resideix a Cullera sent una profunda responsabilitat per a demostrar la seua vàlua davant la seua nova funció. Ha culminat amb èxit cinc anys d’oposició, un dels quals ho va compaginar amb l’últim curs de Dret.

Hector Melero ha assenyalat el seu convenciment que, encara que és la primera persona invident a aconseguir ser fiscal, “no serà l’última” ja que Espanya “és cada vegada un país més igualitari, on tant les institucions com l’ONCE ofereixen a les persones invidents molt de suport per a poder portar una vida més autònoma i independent cada dia”.