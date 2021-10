Mónica Ramos: «Les dones arribem en situació de major precarietat a la vellesa per la trajectòria de cures i de treball dins i fora de casa»

Connect on Linked in

El MUMA acull demà la xarrada «La salut de les dones majors: una mirada de curs vital i feminista»



«Alzira, 14 d’octubre de 2021. Envellim des que naixem, considera l’antropòloga, professora, investigadora i experta en envelliment i perspectiva de gènere, Mónica Ramos Toro. «L’envelliment és un procés vital en el qual es barregen quatre dimensions: la biològica, la cronològica, la social i la psicològica, i que es veu també afectat pels patrons de gènere, que establixen una doble moral per a homes i dones». L’experta assegura que «arribem a la vellesa amb una motxilla carregada a vegades, de desigualtats a vegades, tot el contrari, de prestigi i de poder i de recursos, però en moltes ocasions arribem amb una motxilla, especialment les dones, de desigualtats, de discriminacions i que ens afecta la manera en la qual vivim la vellesa».

Les seues investigacions han ajudat a redefinir el concepte d’envelliment i ha incorporat la visió feminista: «L’estat de salut de les dones majors està molt determinat per les coses per les quals han passat al llarg de la seua vida, especialment per la trajectòria de cura dels altres, d’haver treballat dins i fora de casa. Eixa compaginació de tants treballs ha ocasionat problemes en la seua salut, i arriben amb una situació més precària econòmicament que els homes, i si no tenim un estat del benestar potent, les dones majors tenen menys possibilitat d’accedir a recursos i serveis privats. Arriben també amb un nivell d’instrucció més baix que els homes per les generacions en què van créixer, en què s’entenia que per a ser futures esposes i mares no havien d’estudiar, ací també els patrons de gènere les han determinades».

L’experta visita esta vesprada Alzira, convidada per la Regidoria d’Igualtat, per a participar en les xarrades d’este departament sobre la situació de la dona en l’actualitat. El saló d’actes del Museu Municipal d’Alzira, MUMA, acollirà a partir de les 18 hores la xarrada «La salut de les dones majors: una mirada de curs vital i feminista», a càrrec de Mónica Ramos Toro, que és també doctora en Antropologia Social i directora de l’INGESS, l’Institut de Gerontologia i Serveis Socials.

Les seues aportacions aborden tres eixos d’anàlisis: «les vulnerabilitats de les dones majors, la seua contribucCal estudiar la biografia de les dones, no sols la biologia», per a millorar la seua atenció mèdica i social

ió al desenvolupament socioeconòmic i el seu empoderament a través de la participació social». En este sentit, apunta que el paper de les dones majors és imprescindible per a permetre l’activitat laboral i professional de les dones joves: «cuiden de majors i de nets perquè les dones seguisquen en el mercat laboral; els homes es queden al marge, és un acord entre les dones de la família i no hi ha corresponsabilitat familiar. Les dones majors aporten més cures de les que reben».

A més, considera indispensable incorporar l’enfocament feminista a les ciències socials i de la salut, «no sols perquè quan arribem a edats avançades el que més ens trobem evidentment són dones, a partir dels 90-100 anys l’estadística diu que hi ha 16 homes per cada 100 dones», sinó també perquè «si no entenem la vida de les dones no podem entendre perquè tenen nivells més elevats de depressió, o molts més problemes osteoarticulars que els homes, i no és per la seua biologia sinó per una sèrie de cures i treballs que han fet i els passa factura». En esta línia, ja es treballa des de l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alzira, segons ha recordat la regidora, Marina Mir, que creu de gran importància donar veu a estos estudis i noves aportacions «perquè la ciutadania puguem prendre consciència i generar canvis».

Podeu escoltar l’entrevista realitzada al programa Un espai per a l’igualtat» d’Alzira Ràdio a https://www.ivoox.com/un-espai-per-igualtat-monica-ramos-toro-audios-mp3_rf_76778491_1.html.