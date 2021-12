Monitors digitals ensenyen al veïnat a utilitzar l’aplicació mòbil municipal AppValència

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Dos equips de monitors digitals de l’Oficina Smart City VLC recorren fins el pròxim dia 27 una desena de barris per ensenyar al veïnat a utilitzar l’aplicació mòbil AppValència, que durant este any ha sumat més de 30.000 nous usuaris. Des del seu estand, el personal realitza breus tallers formatius sobre esta ferramenta, que recull tota la informació municipal en format digital, permet realitzar tràmits i gestions, comunicar incidències en la via pública, rebre alertes, geolocalitzar recursos o obtindre dades en temps real sobre el transport públic, entre altres. El regidor d’Agenda Digital, Pere Fuset, ha emmarcat esta iniciativa en “la lluita contra la brexta digital”.

“Volem formar i informar sobre l’ús d’una AppValència pensada per fer més còmoda la vida a la gent i millorar la comunicació amb el seu Ajuntament i la seua ciutat”, ha remarcat Fuset. Així, els equips d’Smart City VLC es desplaçaran durant deu dies a 17 punts de la ciutat, en horari de matí i de vesprada, per formar la ciutadania en l’ús de l’aplicació, resoldre dubtes i recollir suggeriments. L’edil ha explicat que “volem combatre la bretxa digital fent més fàcil l’ús de l’AppValència, però també escoltar les propostes de la gent per continuar millorant-la”, ja que “l’aplicació està en constant evolució”.

Esta iniciativa pilot, que es realitza per primera volta a València, “pot servir per continuar impulsant la transformació digital sense deixar arrere a ningú”, ha subratllat el responsable d’Agenda Digital, qui ha avançat que “tindrà seguiment amb noves iniciatives per guanyar en usabilitat i accessibilitat dels diferents canals digitals de l’Ajuntament”. Pere Fuset ha assegurat que “volem posar l’Ajuntament i la ciutat en les mans dels valencians i valencianes en un moment en què el consum d’internet és ja majoritàriament de dispositius mòbils”.

L’AppValència recull tota la informació municipal en format digital, però també permet realitzar tràmits i gestions, comunicar incidències en la via pública al consistori aportant fotografies, rebre alertes temàtiques o personalitzades sobre aspectes diversos com el trànsit o les obres, geolocalitzar milers de recursos en l’entorn o obtindre dades en temps real sobre el transport públic, entre altres aspectes.

Llocs i horaris dels tallers

Els tallers sobre l’aplicació mòbil es desenvoluparan de 10 a 14 hores i de 17 a 20 hores en les següents ubicacions i dies:

13 de desembre: Carrer de Xàtiva (espai junt a la boca del metro de la Plaça de Bous) i edifici de l’Ajuntament de Tabacalera (façana junt a la porta principal).

14 de desembre: Plaça de l’Ajuntament (façana junt a l’Oficina de Turisme) i plaça de Patraix.

15 de desembre: Avinguda de Blasco Ibañez, 28 (Facultat de Geografia i Història) i Carrer de Jorge Juan, 22 (junt al Mercat de Colón).

16 de desembre: Avinguda dels Tarongers, 4D (junt al quiosc de premsa) i plaça de Benimaclet.

17 de desembre: Plaça de l’Ajuntament (façana) i avinguda de Tirso de Molina, 16 (junt a l’espai comercial Campanar).

20 de desembre: Passeig de Russafa, 13, i carrer d’Amado Granell a l’altura del número 11 (junt a Peris i Valero).

21 de desembre: Xamfrà a l’altura de l’avinguda de l’Oest, 36, i carrer de Martí Grajales, 4 (façana del Mercat del Cabanyal).

22 de desembre: Plaça del Baró de Cortés (junt al Mercat de Russafa) i carrer dels Sants Just i Pastor (just a l’estació de metro d’Aiora).

23 de desembre: Carrer de Xàtiva (espai junt a la boca del metro de la Plaça de Bous) i avinguda de Blasco Ibáñez, 15 (Facultat de Medicina i Odontologia)

27 de desembre: Plaça de l’Ajuntament (façana junt a l’Oficina de Turisme) i passeig de Russafa, 13.