Monòlegs, històries, tasts i tallers al Mercat Municipal de Paiporta

Les parades del mercat reparteixen les invitacions gratuïtes per als espectacles, programats a la sala Polivalent

La sala Polivalent del Mercat Municipal de Paiporta acull les pròximes setmanes la programació ‘Emociona’t amb les històries al mercat’, impulsades per la Regidoria d’Ocupació i Comerç. Els tiquets per als monòlegs, tallers, històries i tasts són gratuïts i es poden recollir exclusivament a les pròpies parades del mercat. Aquestes activitats tenen la intenció de revitalitzar aquest emblemàtic espai municipal.

En la sessió d’aquest divendres, Fran Pintadera oferirà la sessió ‘¡Qué bueno que viniste!’, contes de vi i taverna. El 18 d’abril s’oferirà el taller ‘Mi almuerzo saludable’, per a diferenciar entre aliments saludables i els que no ho són, i aprendre a elaborar rosquilletes amb llavors o patés de llegums de colors.

El 4 de maig hi haurà també taller, en aquest cas, dirigit a públic infantil, d’elaboració de sabons artesanals amb propietats per a la pell. L’activitat va dirigida a criatures de 5 a 10 anys, i les inscripcions es poden formalitzar al propi Mercat Municipal. Per últim, el 16 de maig tindrà lloc una cata de xocolata i literatura, a càrrec de Carles Garcia.