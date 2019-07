Montón fa negoci de la salut i utilitza les portes giratòries en fitxar per les farmacèutiques

Connect on Linked in

SanitatSolsUna critica durament que menys d’un any després de ser ministra de Sanitat i consellera d’aquesta mateixa cartera “s’aprofite dels seus recents càrrecs públics per a treballar per a un poderós lobby.



Fa un any, quan Carmen Montón era encara ministra de Sanitat, va assegurar en la presa de possessió del Comité Directiu i dels vocals de secció del Consell General de Col·legis de Farmacèutics: “Ens tenen al seu costat”. Per a SanitatSolsUna, l’associació que defensa l’ex- celencia en la gestió sanitària, aquesta frase “va ser premonitòria”. Hui, menys d’un any després que Montón dimitira per l’escàndol del seu treball de fi- nal de màster, s’ha fet públic el seu fitxatge per Fundamed, una fundació participada per les grans i mitjanes farmacèutiques. Sens dubte, “la tenen al seu costat”, asseguren des de SanitatSolsUna.



Per a aquesta associació “menys d’un any després de deixar el càrrec de ministra es demostra que qui fa negoci amb la salut és la mateixa Carmen Mon- tón” i recorden el seu “obsessiu discurs” en contra de les empreses privades en Sanitat. “Una vegada i una altra repetia que la Sanitat és un dret i no un nego- cio, quan s’ha demostrat que els qui posen en perill aqueixos drets i no tenen escrúpols, i els qui juguen amb la salut dels ciutadans són els qui gestionen tan mal com ella, que va afonar la Sanitat valenciana, du- plicando les llistes d’espera i sense posar en marxa cap projecte més que el de destrossar un model que funcionava”, asseguren.



Des de SanitatSolsUna s’assegura que “sens dubte, l’ex consellera i exministra s’ha aprofitat dels seus tres anys de responsable de la Sanitat Valenciana i espanyola per a arreglar-se el seu futur i treballar per a un grup vinculat a far- maceúticas, que fins fa ben poc, formaven part del seu discurs “pro sanitat pública” demonitzant tot el privat. “S’ha demostrat, una vegada més, el contradictori del seu discurs”, després de recordar que informes oficials com el del Síndic de Comptes asseguren que les concessions sanitàries no solament són més eficients i estalvien diners a l’Administració. El més important és que donen millor servei als ciutadans amb més inversió, més serveis i menys llestes d’espera.



“En les notícies que publiquen hui diversos mitjans de comunicació la mateixa Montón es nega a confirmar si cobra o no, ni el lloc que ocupa en la fun- dació de les farmacèutiques, la qual cosa no fa sinó confirmar la seua relació amb les grans empreses del sector”, expliquen. Pel que sembla, han intentat “suavitzar” el seu fitxatge amb una entrada gradual de la exministra i exconsellera, invi- tándole a participar en lliuraments de premis i jornades per a passar ara a in- corporarse amb sou que, llaures de la transparència, hauria de fer públic.



“Cal defensar la salut com un dret, no com un negoci”, assegura- ba Montón fa un any. “El seu eslògan hui és paper mullat”, asseguren des de SanitatSolsUna