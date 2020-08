Mor Bingo el primer ca de la Unitat Canina d’Alaquàs

Connect on Linked in

L’animal va ser condecorat per la Generalitat Valenciana per la seua extraordinària labor durant els seus anys a Alaquàs i l’any 2015 va obtenir el bronze en les olimpíades per a gossos detectors de substàncies estupefaents.

La setmana passada va morir Bingo, el primer ca que va tenir la Unitat Canina d’Alaquàs i que va propiciar la seua creació. El pastor alemany va prestar els seus serveis en la Policia Local d’Alaquàs des de 2012 fins a 2014 i durant tot aquest temps va participar en la intervenció de més de dues-centes actes per control de drogues.



L’animal va ser condecorat per la Generalitat Valenciana, com la resta d’integrants de la Unitat Canina de la Policia Local d’Alaquàs, per la seua extraordinària labor durant els seus anys a Alaquàs i posteriorment l’any 2015 va obtenir el bronze en les olimpíades per a gossos detectors de substàncies estupefaents. Actualment prestava els seus serveis en la Policia Local de Benidorm.



Des de l’Ajuntament d’Alaquàs s’ha volgut rendir aquest xicotet homenatge pels seus serveis prestats al mateix temps que es reconeix també el treball que realitzen els actuals membres de la Unitat Canina, Benom i Chloe.



La Unitat Canina d’Alaquàs va nàixer l’any 2012 amb un objectiu clar: contribuir a la millora del benestar i la seguretat ciutadana de la població. Des de la seua creació, ha vetllat de manera directa pel compliment de l’Ordenança Municipal de Tinença d’Animals, educant i assessorant en aquest sentit. Presta diferents serveis com el control en parcs, jardins i zones verdes així com la intervenció de drogues en immobles, vehicles i via pública. Realitza a més col·laboracions amb el Cos Nacional de Policia en registres i xerrades així com també amb els diferents centres escolars d’Alaquàs.