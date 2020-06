Mor Fa, la lleona de Bioparc València i la més longeva d’Espanya

Print This Post

Fa va complir 20 anys el mes d’abril passat i ha gaudit de les màximes cures i qualitat de vida fins a l’últim dia

Aquest període tan excepcional de l’Estat d’Alarma també ha deixat una trista notícia per a l’equip de Bioparc València. Aquest dissabte 13 de juny va morir Fa, un dels animals més estimats per tots. Encara que l’extraordinària longevitat i l’evident i natural deterioració física de Fa evidenciaven la proximitat del desenllaç, sempre és un dur colp quan arriba el moment. Per als professionals de Bioparc queda la satisfacció de saber que els anys transcorreguts al parc ha gaudit del màxim benestar i, sobretot, que l’han cuidada i acaronat de manera especial perquè gaudira de la major qualitat de vida fins al final.

Aquesta preciosa lleona va complir 20 anys el passat 17 d’abril i, malgrat estar en ple període d’aïllament, els seus cuidadors van voler fer-li un homenatge i van celebrar tan assenyalat aniversari que es va compartir a través de les xarxes socials. Així, vam poder veure-la com es despertava el seu instint felí en ensumar les sorpreses que li havien preparat i com mostrava encara ganes de jugar.

Fa va nàixer a València, en l’antic Zoològic de Vivers, i va ser criada a mà per l’equip tècnic, entre els quals es trobava la veterinària Loles Carbonell, que continua exercint el seu treball en Bioparc i que li ha estat vetlant per la seua salut durant la seua llarga vida. En BIioparc amb 7 anys, va conéixer a Kheops, un imponent lleó dos anys major que ella, que va ser el seu inseparable company durant 10 anys.

Han sigut diverses les generacions de valencians que han pogut conéixer-los i en Bioparc impressionava la imatge de tots dos en la recreació de la sabana, amb la seua elegant posa sobre les roques que utilitzaven de talaies, tombats sobre la fresca herba, prenent el sol o afilant-se les ungles. La mort de Kheops en 2017, amb 19 anys, la deixe “vídua” i aquesta situació va aguditzar les atencions dels seus cuidadors perquè Fa continuara gaudint de totes les comoditats i dels seus passejos pel seu recinte exterior fins a l’últim dia.

Els lleons tenen una esperança de vida en el seu hàbitat de 12 anys i quan Fa va complir 20 anys a Espanya no es coneixia cap lleona tan longeva, per la qual cosa podríem considerar-la la lleona més anciana a Espanya.

En Bioparc València viu un grup reproductor de la bella subespècie, “León d’Angola” (Panthera llig bleyenberghi), format per les femelles Luana, Sortuda, Tata i Shanga i el jove mascle Lubango. Considerada com a “vulnerable” en la llista roja d’espècies en perill d’extinció de la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa), en captivitat només existeixen grups reproductors en una dotzena de parcs zoològics europeus.