Mor José Manuel Botella Crespo, l’home que va revitalitzar l’Ateneu Mercantil de València

Va ser president de l’Ateneu entre 1997 i 2013 abans de cedir el testimoni a Carmen de Rosa, en qui es va recolzar per a reflotar l’entitat

Va eixugar el deute de la societat després d’aconseguir diferents acords de col·laboració amb institucions a més d’impulsar noves activitats per a captar socis

“Ha mort a casa, tranquil i amb els seus”. Així ha dit adeu José Manuel Botella Crespo (1949-2021), en les més estricta intimitat ajunte la seua esposa Carmen i els seus fills María i Josito a la seua casa de Torrevieja. El que fora president de l’Ateneu entre 1997 i 2013 va morir aquest divendres als 71 anys. Mèdic cirurgià madrileny establit a València i amb família paterna a Orihuela, José Manuel Botella es va bolcar prompte cap al món de la política sense deixar d’estar vinculat mai per vocació a una societat cultural com l’Ateneu Mercantil en la qual va deixar petjada, perquè no en va va ser qui va rescatar a aquesta històrica entitat fundada en 1879 i referent de la ciutat de València d’una etapa de forta crisi econòmica que va estar a punt de fer-la desaparéixer.

La seua bona gestió al capdavant de l’Ateneu Mercantil de València el va catapultar a presidir els Ateneus d’Espanya, càrrec que encara ostenta des de 1999 l’Ateneu valencià, ara sota la presidència de Carmen de Rosa, que va ser qui va rellevar en el càrrec a Botella i una de les persones en les quals es va recolzar, llavors com a Secretària General, per al difícil repte de reflotar a l’entitat de la seua malparada situació econòmica.

Els inicis de José Manuel Botella Crespo com a president de l’Ateneu, on va entrar com a vocal en la directiva en 1995, van anar especialment complicats. Havia pres el relleu del qual fora director del Banc de l’Exportació, Francisco Sanchis. En plena crisi econòmica l’Ateneu rondava menys de 1.400 socis en 1997.

El panorama era certament desolador, ja que l’entitat havia acumulat un deute de 100 milions de pessetes. José Manuel Botella, que va guanyar les eleccions de l’entitat a Francisco Trullenque, va aprofitar les seues bones relacions per a tractar de rescatar a l’Ateneu i després de moltes converses i negociacions, abans fins i tot d’accedir al càrrec, va aconseguir, d’una banda, l’ajuda del qual fora president de la Generalitat, Joan Lerma, i també del que fora conseller de Cultura, Ciprià Císcar, a més del suport de l’Ajuntament de València que regia Rita Barberá.

Botella, amb ajuda de les institucions, va aconseguir la implicació de tots per a poder cancel·lar el deute gràcies a un conveni de col·laboració amb diferents contrapartides. Una d’elles va ser el compromís perquè aquestes gaudiren de les estades de l’Ateneu per a diferents accions culturals com a exposicions, concerts, etc. Amb el consistori, per contra, també va arribar a un acord per a la supressió de l’IBI, que ofegava anualment a l’Ateneu, a canvi igualment d’altres contrapartides. Tots dos acords van contribuir a la salvació de l’Ateneu, que va partir de zero i va poder eixugar el deute. També aconsegueix convenis de col·laboració en 1998 amb la Diputació de València per 20 anys; un altre amb la Fundació Bancaixa així com amb la conselleria de Benestar Social.

La implicació de José Manuel Botella per a afrontar aquell desafiament va ser total. S’ho va prendre com un repte personal a la recerca de l’estabilitat i prosperitat d’aquesta prestigiosa entitat cultural que lidera en l’actualitat Carmen de Rosa, que la va acompanyar en aquell repte al costat d’altres companys de junta directiva.

En la fulla ruta traçada es van marcar com a fites elevar el nombre de socis; crear moltes activitats, fomentar viatges i cursos de formació entre els ateneístes. Tot per a captar socis i revitalitzar l’Ateneu. Va aconseguir l’objectiu, perquè va aconseguir donar un impuls enorme a nivell econòmic i social. Va triplicar el nombre de socis, va sanejar les arques i les va revitalitzar. Com a anècdota, segons compten els qui van formar part de la seua etapa com a president de l’Ateneu, no hi havia dia que no fera un alt estant en el seu escó en Les Corts Valencianes per a estar informat de quantes accions i projectes es realitzaven en el seu benvolgut Ateneu.

Quan la normalitat va arribar a l’entitat mercantil i després de 16 anys com a president, va cedir el testimoni a Carmen de Rosa, la primera presidenta d’aquesta institució amb 142 anys de vida. Va ser en ella en qui es va recolzar per a traspassar-li un pròsper llegat cultural, social i econòmic que continua vigent hui dia, amb un mapa social que ha arribat als 4.000 socis.

Botella va militar en el Partit Liberal, amb el qual va ser triat en coalició amb Aliança Popular per Càceres en les eleccions generals espanyoles de 1986, on va ser Vocal de les Comissions de Política Social i d’Educació i Cultura. Posteriorment va ser elegit diputat en les Corts Valencianes. Ha sigut president de la Comissió no permanent especial per a l’estudi de Riscos, Prevenció i Situacions d’Emergència i les seues conseqüències a la Comunitat Valenciana (1997-2002). Al juny de 2003 va ser nomenat comissionat de la conselleria de Sanitat a l’Hospital de Torrevieja fins a 2006.