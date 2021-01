Mor Mª Asunción Marco Sala, Premi Ciutat de Benifaió 2019

Va exercir com a metge a Benifaió en l’especialitat de pediatria des de 1964 fins a la seua jubilació l’any 2000

Mª Asunción Marco Sala, coneguda en el municipi com a “Donya Mari” va morir la vesprada del dissabte 30 de gener com a conseqüència del COVID. Mª Asunción va rebre el mes d’octubre del 2019 el Premi Ciutat de Benifaió per part de l’Ajuntament, la comissió va valorar en el seu moment per a atorgar aquest merescut premi la seua àmplia trajectòria laboral en el món sanitari exercint com a metge a Benifaió en l’especialitat de pediatria des de 1964 fins a la seua jubilació l’any 2000, durant aquest període va ser l’any 1971 quan va aconseguir la plaça fixa d’aquesta especialitat. Un total de quatre generacions han passat per les mans de “Donya Mari” que ara amb 84 anys ha mort a causa del coronavirus. En aquell dia tan especial del 9 d’octubre de 2019 per a Mª Asunción va poder veure “Donya Mari” reconegut el seu ampli historial professional, una professió de la qual no s’ha deslligat acudint a congressos i conferències fins a l’arribada de la pandèmia. L’alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz, en nom de tota la Corporació Municipal, farà arribar als familiars de Mª Asunción un centre de flors i una carta on es faça constar el condol per la pèrdua d’una gran professional i una excel·lent persona.