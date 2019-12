Mor Teimoso, el lleó de BIOPARC València

Connect on Linked in

Va arribar en 2010 amb dues femelles per a formar un grup reproductor de la subespècie de lleó d’Angola, en el qual han nascut diverses ventrades. Ha mort als 14 anys, pendent de confirmar les proves, d’un probable procés cancerós en l’aparell digestiu.



Teimoso va arribar a BIOPARC València procedent del Zoo de Lisboa (Portugal) en 2010 acompanyat de dues femelles, Luana i Sortuda, per a formar un grup reproductor de la subespècie de lleó d’Angola (*Panthera llig bleyenberghi). Als pocs mesos van nàixer les primeres cries i des de llavors altres ventrades, de les quals podem veure al parc a les femelles Tata i Shanga.

Nascut el 27 de juliol de 2005 a Lisboa, Teimoso ha gaudit de prop de deu anys de la seua maduresa a València, on ha gaudit de bona salut fins que fa uns mesos els seus cuidadors van començar a observar símptomes de malaltia, perquè havia perdut l’apetit i mostrava senyals que no es trobava bé. L’equip tècnic del parc va procedir a realitzar diferents proves, diverses analítiques i ecografies i tot indicava que es tractava d’un procés inflamatori intestinal crònic freqüent en felins. Ràpidament es va començar a aplicar el tractament corresponent, si bé els problemes es van incrementar ja que va deixar de menjar i no responia bé a la medicació. En els últims dies evidenciava una gran pèrdua de la seua condició física, amb clars indicis de sofriment i sense qualitat de vida, per la qual cosa no tenia sentit prolongar la seua agonia i s’ha decidit practicar-li una eutanàsia. A l’espera de rebre els resultats definitius, en la necropsia s’ha pogut observar les lesions i deterioració típiques d’un animal de la seua avançada edat i tot apunta al fet que podria tractar-se d’un procés oncològic en el tracte intestinal.