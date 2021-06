Mor un home en Algemesí i 3 persones ferides en un incendi

Print This Post

Els bombers del Consorci Provincial de València han intervingut a un greu incendi d’habitatge a Algemesí, ocorregut al Bloc Josep Sales, del que s’ha rebut avís a les 06:31 h

Fins allí s’hi han mobilitzat parcs d’Alzira, Silla, Catarroja, Torrent i diversos comandaments, entre ells un Oficial de guàrdia, tots ells del Consorci Provincial

L’incendi s’ha declarat a un habitatge de la segona planta d’un edifici, que hi constava de planta baixa més tres altures

S’han vist afectades un total de quatre persones de l’habitatge contigu

Tot i que l’incendi no s’hi havia declarat a este habitatge contigu, en obrir la porta els seus ocupants per tractar de fugir de l’edifici, la casa s’hi ha vist inundada de fum, i ja no han pogut eixir

Així, a la seua arribada, els bombers hi han hagut de rescatar d’eixa casa a tres persones que havien quedat atrapades i a banda, hi ha hagut un menor que s’ha llançat per la finestra

Els serveis sanitaris s’hi han fet càrrec de totes elles, i una de les persones ha mort

Respecte a l’incendi, els bombers han seguit treballant durant les hores següents, acabant de refrescar i de ventilar l’edifici, que ja s’ha donat per extingit