Mor un jugador del Dénia Barbarians sobtadament durant un partit de rugbi a Alzira

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un jugador del Dénia Babarians Marina Alta, Antonio Villanueva “Pollo”, de 34 anys, va morir este passat dissabte en el transcurs del partit que els enfrontava a l’Inter Alzira, de la categoria segona territorial, que es disputava en el camp de Rugbi d’Alzira. Segons informacions contrastades per la Federació de Rugbi de la Comunitat Valenciana (FCRV), el jugador es va començar a trobar malament en un moment del partit i es va acostar a la banda on, després d’uns minuts, va quedar inconscient. Els intents de reanimació dels serveis mèdics que van acudir al recinte esportiu no van poder evitar la defunció.

L’esport valencià està de dol i des d’esta redacció volem enviar una forta abraçada a la família i a tot l’equip del Dénia.