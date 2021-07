Mor un menor en l’incendi d’un habitatge a Alberic

Print This Post

El Consorci provincial de Bombers de València va acudir a sufocar l’incendi en un habitatge situat en una urbanització d’Alberic, on un menor d’edat ha mort

El Consorci Provincial de Bombers de València va intervindre a un incendi d’habitatge a la urbanització San Cristóbal d’Alberic.

Els bombers van rebre a les 19.29 hores d’aquest dilluns l’avís que hi havia un incendi en un habitatge de la urbanització Sant Cristòfor d’Alberic i que podria haver-hi diverses persones a l’interior de la casa, per la qual cosa van desplaçar fins allí quatre dotacions de bombers dels parcs d’Alzira i Xàtiva, un oficial i diversos comandaments del Consorci.

En arribar els bombers, un home havia aconseguit eixir de la casa i estava sent atés pels mitjans sanitaris però encara s’hi trobava al seu interior el seu fill menor d’edat. Els bombers van accedir a l’interior de l’habitatge per sufocar l’incendi i realitzar la recerca del menor, mitjançant tècniques de busseig en fum.

Finalment, els bombers van localitzar el menor sense vida en una habitació de l’habitatge i la Guàrdia Civil s’ha fet càrrec de la investigació del sinistre.

En aquests moments la Guàrdia Civil investiga les possibles causes de l’incendi i les de la mort del menor. Fonts pròximes al cas apunten que s’està investigant la possibilitat que haja pogut intervindre en l’origen del foc una fallada elèctrica causada per una plantació de marihuana, una hipòtesi que no han confirmat oficialment fonts de l’institut armat.