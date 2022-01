Mor una de les xiquetes ferides en volar-se un castell inflable a Mislata

Connect on Linked in

El que animava a ser una vesprada de diversió i joc va acabar convertir-se en una gran tragèdia



Les ratxes fortes de vent que bufaven ahir de vesprada anunciades per Aemet van fer volar per l’aire un dels castells unflables instal·lats en la fira de Nadal de Mislata, causant ferides a 9 xiquets, dues de les xiquetes van quedar inconscients a causa de l’impacte , una d’elles la xiqueta de vuit anys finalment ha perdut la vida, per no superar la gravetat de les ferides , l’altra ferida greu es troba crítica a l’hospital clínic de València



A més d’aquestes dues víctimes, altres set menors que es trobaven dins del castell quan aquest va ser alçat del sòl pel vent, també van ser atesos i traslladats a diversos hospitals, però tots ells presentaven lesions lleus.

A hores d’ara s’investiguen les causes de l’accident i si el castell portava tots els anellatges en regla