Diversió i il·lusió per portar al carrer les disfresses més originals. El passat dissabte 29 de febrer es celebrava al Parc de la Sequieta el festival de Carnestoltes 2020 organitzat per l’Associació de Moros i Cristians Perolers d’Alaquàs i l’Ajuntament d’Alaquàs.

A les 11:30 des de la Plaza de Constitució s’iniciava el recorregut que conduiria a les comparses fins al parc de la Sequieta, on es concentrava tota l’activitat prevista tant per a grans com per a menuts. Pinta cares, unflables, música en directe i degustació de paella, entre altres propostes. Tot per gaudir d’una jornada de màxima participació.