Mou Dansa porta el seu espectacle ‘Fake Life’ al Teatre Rialto

Les representacions seran del 13 al 16 de maig

La programació forma part del cicle d’exhibició de companyies valencianes del Teatre Rialto

La companyia valenciana Mou Dansa presenta al Teatre Rialto de València del 13 al 16 de maig la seua nova producció, ‘Fake Life’, estrenada a La Mutant en la passada edició de Dansa València.

‘Fake Life’ està dirigida per Joan Pinillos, amb dramatúrgia de Nacho López Murria i música d’Isabel Latorre, i està interpretada per Isabel Abril, Víctor Fajardo, Sergio Navarro, Wilma Puente i Maria Sorribes.

L’obra reflexiona sobre la quantitat d’informació inconnexa que rebem contínuament, informació que ni tan sols volem arribar a comprendre. Això fa que el nostre nivell d’atenció esdevinga residual i el temps semble cada vegada més breu.

Pensàvem en un futur ple de privilegis d’última generació, però la realitat és que mai no superarem la ficció. ‘Fake Life’ és aquella ficció en la qual creiem viure i en què les automentides, la imposició social i l’aparença s’ha transformat en la malaltia dels nostres dies.

‘Fake Life’ uneix l’humor i la crítica per a fer-nos recapacitar de la mà d’un polifacètic equip d’actors i ballarins. La companyia parteix d’una realitat fragmentada i distorsionada per a investigar, amb l’ajuda de la interrelació entre cos, gest i imatge, on va aquesta societat i què podem fer per a combatre-la.

Mou Dansa és una companyia valenciana fundada el 2008 per Joan Pinillos que desenvolupa un concepte de dansa eclèctica, una dansa que no creu en la disjuntiva dansa-teatre, que intenta possibilitar diferents estils, que busca integrar, no separar, però que és conscient de l’especificitat de cadascú.

El seu treball se centra en la investigació i l’aprenentatge en les fronteres dels diferents llenguatges i pren de cadascun el que li sembla més interessant. Es tracta, per tant, d’una dansa que mai acaba d’aprendre i de créixer, que pot evolucionar i contradir-se, que no creu en les veritats absolutes.

Una dansa que busca la comunicació mitjançant el moviment i el control gràcies a diferents tècniques i l’expressió a través de la creativitat.