Mulet: “Arran de les últimes respostes del Govern, ens temem que no tenen gens d’interès amb el Tren de la Costa mentre prioritzen línies discutibles”

El Ministeri eludeix facilitar durant dos anys al senador l’informe sol·licitat per Compromís al Senat de la rendibilitat de les diferents línies de la xarxa ferroviària de l’Estat

El senador valencianista, Carles Mulet, ha tornat a denunciar l’escassa comprensió lectora de qui contesta als senadors en nom del Govern o la seua mala fe, al no facilitar-li els informes sol·licitats al gener de 2020 de la rendibilitat de les diferents línies de la xarxa ferroviària de l’Estat sinó estudis i informes oficials sobre la despesa en infraestructures. Mulet retreia al Govern el seu escàs interès a impulsar el reclamat Tren de la Costa que ha de vertebrar les comunicacions valencianes en transport col·lectiu per a afrontar el canvi climàtic i les necessitats de mobilitat, i la rendibilitat de la qual havia sigut posada en qüestió pel Govern.

“Si estudiar la rendibilitat és el que està paralitzant aquesta demandada infraestructura, volíem conèixer els informes existents sobre la rendibilitat de les diferents línies en funcionament i de les inversions realitzades en nous trajectes, així com de les inauguracions de línies AVE recentment executades des de Madrid a l’extraradi de la capital”, ha explicat Mulet.

La resposta no ha pogut ser més decebedora. No sols han tardat dos anys a contestar al senador valencià, sinó que a més el que contesten no té res a veure amb el sol·licitat. Per a Mulet “por això ens temem que aquest projecte s’està retardant deliberadament. Que ens diguen que els enllaços de l’AIREF i la UE recomanan millorar la selecció de les inversions en infraestructures per a elevar la seua rendibilitat social i econòmica i satisfer les necessitats de mobilitat dels ciutadans o que la xarxa fragmentada de trens d’alta velocitat és ineficaç i cara, no és res nou. Estem parlant d’un tren que suposaria un revulsiu econòmic important per a les comarques de la Safor i la Marina potencials beneficiades socialment, el sector turístic i els estudiants, que reduiria notablement la perillositat en els desplaçaments i el transport per carretera”.

La coalició assenyala que el gruix de les inversions va a l’alta velocitat mentre es deteriora i relega el servei convencional. Va ser al juliol de 2015 quan es va sotmetre a informació pública l’Estudi Informatiu de la línia ferroviària València-Alacant (Tren de la Costa) que inclou en el seu àmbit el tram entre Gandia i Dénia. En 2016 el Govern ja va contestar a Compromís que estava analitzant les al·legacions rebudes però la Declaració d’Impacte Ambiental no avança, quan hauria d’haver culminat àmpliament. El senador Mulet ha demanat que “es desbloquege d’una vegada la inversió que el propi Govern valora en 1.657 milions d’euros i comencen les diferents parts a concretar la seua execució i finançament”.