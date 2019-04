Multitudinari Diumenge de Rams en Alberic amb el tradicional Concurs d’Encisams

Print This Post

Per al ‘Concurs de l’Encisam’, el jurat té en compte diversos aspectes per triar els millors encisams com el color, el gust o l’arranjament de l’encisam.

Alberic ja viu amb sentiment la Setmana Santa.

Costums i tradicions s’han reunit aquest cap de setmana en el municipi on veïns i visitants han gaudit de la celebració.

Al voltant de les 11.30h es va realitzar la tradicional Benedicció de Palmes i Rams a l’Ermita Mare de Déu de Cullera i posteriorment es va celebrar la Processó fins al Temple de l’Esperit Sant, on va tindre lloc una solemne eucaristia.

Al voltant de les 13.30h va començar una altra de les celebracions que fan diferent a Alberic de la resta de municipis en el Diumenge de Rams.

Es tracta de la celebració del tradicional ‘Concurs de l’Encisam’ on cada any les associacions i els particulars competeixen per oferir la millor hortalissa.

El jurat té en compte diversos aspectes per triar els millors encisams com el color, el gust o l’arranjament de l’encisam.

Des de l’Associació Valenciana d’Agricultors, han mostrat un any més el seu suport a aquesta tradició.

Una jornada en la qual es van viure moments de passió, fervor i sentiment al municipi d’Alberic en el Diumenge de Rams com a inici oficial de la Setmana Santa.