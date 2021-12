Museros atorga més de 76 mil euros en la segona fase del Pla Resistir

Print This Post

Un total de 32 empreses i autònoms s’han vist beneficiats d’aquesta ajuda

Després de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, i ser valorades aquestes pel personal tècnic, l’Ajuntament de Museros ha abonat les ajudes de la segona fase del Pla Resistir.

“Amb el llançament d’aquesta segona fase hem volgut afavorir a altres sectors que no estaven inclosos en la primera i, igual que a la resta, ajudar-los a recuperar-se de totes les pèrdues que ha provocat la pandèmia“, assegura Cristina Civera, alcaldessa de la localitat.

Amb l’objectiu de pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia en el teixit empresarial, el projecte ha dotat d’ajudes directes a autònoms i microempreses. Durant aquesta segona fase s’ha atorgat un total de 76.164,17 euros entre els demandants que complien les bases municipals. En aquesta ocasió s’han presentat 43 sol·licituds, de les quals 32 han complit amb els requisits establits i són les que han sigut atorgades.

“Aquesta convocatòria, igual que l’anterior, ha estat demandada per moltes persones autònomes i empreses que necessiten una espenta per a recuperar-se de les pèrdues ocasionades per la pandèmia, i des de l’Ajuntament ens alegrem enormement de poder ajudar-los en mesura del possible“, afirma el regidor de Comerç, Juan José Carrión.

En la primera convocatòria del Pla Resistir, l’Ajuntament de Museros ja va atorgar 74.617,33 euros a altres 31 empreses sol·licitants. D’aquesta manera, el total de persones i empreses que s’han beneficiat entre les dues fases ha sigut de 63, i entre elles mateixes es repartirà els diners sobrants d’ambdues, que ascendeix a un total de 6.041,50 euros.