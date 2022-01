Museros continua fent costat al comerç local per Nadal

Connect on Linked in

La Regidoria de Comerç, en col·laboració amb altres regidories, han destinat més de 9.000 euros en els últims mesos de 2021

L’Ajuntament de Museros continua fent costat als seus comerciants, i durant els mesos de novembre i desembre ha organitzat diverses accions que han acabat tenint una repercussió molt positiva en el comerç local i amb això, en l’economia del municipi.

La Regidoria de Comerç ha sigut l’encarregada d’impulsar la majoria de les accions, que no haurien pogut executar-se sense l’ajuda d’altres regidories, com la de Festes, la de Personal, la de Joventut o la de Promoció Lingüística, així com de l’Associació de Comerciants de Museros, coneguda com CAMU.

Al novembre es va llançar la campanya del Dia dels Animetes en la qual es van sortejar targetes amb un import de 500, mateixa iniciativa que en la campanya del Black Friday. I també es van repartir targetes amb un valor de 150 euros entre les persones que van participar en l’enquesta referent a l’elaboració del Pla de Joventut.

Aquest Nadal s’ha llançat l’III Concurs d’aparadors nadalencs amb premis en targetes per import de 1.000 euros, i l’II Concurs de Balcons Nadalencs amb premis de 760 euros. A més d’això, s’ha tractat d’incentivar les compres de Nadal i Reis a través de la campanya de Comerç encadenat, amb premis per valor de 450 euros.

A aquestes cal sumar-li altres dues iniciatives; en primer lloc la gratificació d’empleats i empleades municipals, en la qual es van repartir 98 targetes per valor total de 2.940 euros; i la posada en marxa de la primera edició dels Premis “M” al Comerç 2021, en la qual el valor dels premis aconseguia els 3.330 euros.

El funcionament de les targetes és molt senzill: les persones que obtenen una d’elles, poden gastar el seu premi en els comerços de Museros a través de les compres que elles mateixes decidisquen fer, fins al consum total de l’import.

Segons l’alcaldessa de Museros, Cristina Civera: “En aquestes dates hem de fer tot el que siga a les nostres mans per a dinamitzar l’economia local i que els nostres comerços puguen continuar prestant aqueix meravellós servei que tant agraïm”.

Per part seua, Juan Carrión, regidor de Comerç, ha assegurat estar “tremendament agraït a totes les persones i entitats que s’han bolcat i que han pres part activa en aquest reguitzell de campanyes municipals que han fet molt més suportables i beneficiosos aquests dos últims mesos”.

A través de totes aquestes campanyes, l’Ajuntament de Museros ha aportat al comerç local un total de 9.600 euros en els últims mesos de 2021.