Museros premiat en la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible

Connect on Linked in

El premi ha sigut rebut gràcies a l’acció del Repte de la Mobilitat Sostenible

Museros ha resultat ser uns dels municipis guardonats en la VI Edició dels Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible en la Comunitat Valenciana. El Repte de la Mobilitat Sostenible ha sigut l’acció que ha fet al municipi ser mereixedor del primer premi en la categoria de Municipi Xicotets, amb menys de 20 mil habitants.

L’alcaldessa de Museros, Cristina Civera, va recollir el premi de mans del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, en un acte que es va realitzar dimecres passat en el Centre Cultural la Beneficiència de València.

El Repte de la Mobilitat Sostenible va consistir a facilitar l’arribada de l’alumnat als centres educatius en un mitjà de transport no contaminant, com a bicicletes, patinets o a peu. Aquesta proposta va buscar conscienciar a les persones més joves dels beneficis, tant en matèria de salut com de sostenibilitat, que ens ofereix l’ús de transport no motoritzat.

En paraules de Civera: “Volem agrair a tots els alumnes i alumnes que han participat en les diferents edicions, així com també a les seues famílies. Estem convençuts i convençudes que sense la seua magnífica resposta no haguera sigut possible aquest premi”.

Vicente Pérez Costa, regidor d’Urbanisme i Mobilitat, també s’ha mostrat satisfet amb el reconeixement: “Estic feliç que aquesta acció s’haja vist reconeguda amb un premi en aquesta edició dels Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible”.

Aquesta iniciativa va nàixer d’una necessitat detectada en el Fòrum Veïnal de Museros, i des del consistori agraeixen i remarquen que ha sigut fruit del treball coordinat entre aquest fòrum, les ampas, els centres educatius, i el personal tècnic de l’Ajuntament.