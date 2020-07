Música a la fresca i Nits d’estiu a l’Hort de Trénor de Torrent amenitzen les vetlades a la ciutat amb varietat de propostes per a tots els públics

Connect on Linked in

Els melòmans han estat de sort el passat cap de setmana, perquè la ciutat de Torrent ha estat repleta d’activitats on la música ha sigut l’aposta de l’agenda cultural; això sí, complint amb totes les mesures higièniques i sanitàries pertinents. Per això, el dissabte a la vesprada, igual que la setmana anterior, Música a la fresca va donar un toc musical i d’animació a les places de la ciutat. El Grup de Cambra del Cercle Catòlic en la plaça Pintor Miró va ser l’encarregat de brindar un concert amb interpretacions molt variades i algunes bandes sonores de pel·lícules, com Over the rainbow o The Incredibles.



El diumenge a la vesprada, el Grup de Saxofons i Grup de Metalls de la Unió Musical va completar el programa en la plaça de l’Església, en aquest cas, amb peces clàssiques i modernes on s’incloïa, entre altres, Wiener Philarmoniker Fanfare, de Richard Strauss; o Bohemian Rhapsody, de Freddie Mercury.



Per a posar punt final a Música a la fresca, la UMT i el CCT pujaran a escena oferint dos concerts extraordinaris. El Hort de Trénor, escenari inigualable per a deixar-se portar per la bona música, acollirà aquests dos espectacles, que donaran inici de la mà de la Unió Musical, acompanyada per les veus del tenor Pascual Andreu i la soprano Saray García. Aquesta primera vetlada tindrà lloc el 28 de juliol a les 22 h.

La segona nit, 29 de juliol, també a les 22 h, les marxes mores i cristianes sonaran a Torrent sota els instruments del Cercle Catòlic, un homenatge a les tradicionals festes que enguany no podran realitzar-se a causa de la situació actual.



A més, els dos concerts podran seguir-se en directe a través de la pàgina oficial de Facebook de l’Ajuntament de Torrent.

Nits d’estiu a l’Hort de Trénor



Enguany, la joia botànica de la capital de l’Horta Sud ha sigut testimoni del festival Jazz Panorama 2020, emmarcat en el programa Nits d’estiu a l’Hort de Trénor que ha organitzat el Auditori. Des del 21 al 26 de juliol, els veïns i veïnes, a més de gent vinguda d’altres municipis, han pogut gaudir de diferents esdeveniments musicals i d’humor que han amenitzat les vetlades torrentinas.



D’aquesta manera, l’edició Jazz Panorama d’enguany ha portat a artistes de la talla d’Andrea Motis Quintet, jove trompetista, cantant i compositora que ha estat acompanyada del seu inseparable quartet; David Pastor “Film Sessions”, que va transformar les melodies de bandes sonores que formen part de la memòria cinematogràfica col·lectiva; i Ximo Tébar, guitarrista, compositor i productor valencià que va estar acompanyat per Gladston Galliza per a oferir l’espectacle “Brazilian Jazz Project”.



Així mateix, pels jardins de l’Hort de Trénor també han passat durant aquesta setmana Luis Lara amb el xou el Comandant Lara & CIA que va estar replet d’humor fent brollar les riallades entre el públic. El grup Jackson Dance Company amb Michael’s Legacy, avalat pel Club de Fans de Michael Jackson a Espanya com el millor espectacle musical sobre el Rei del Pop de l’actualitat. I, finalment, Óscar Tramoyeres, un dels còmics més volgut i reclamat pel públic valencià pel seu humor del terreny, fàcil i directe.