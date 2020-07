Música a la fresca, protagonista dels caps de setmana de Torrent

Connect on Linked in

El dissabte 25 serà el torn del Grup de Cambra del Cercle Catòlic; i el diumenge 26, del Grup de Saxofons i Grup de Metalls de la Unió Musical

La ciutat de Torrent ha viscut un cap de setmana intens de la mà de Música a la fresca, una activitat emmarcada en el programa cultural Nits d’Estiu que el consistori ha posat en marxa per a amenitzar les vesprades dels torrentins i torrentines. La resposta per part del públic va ser tot un èxit i va convertir les places de la capital de l’Horta Sud en escenari de grans concerts.

El Grup de Metall de la Banda “Torrent Brass Ensemble” del Cercle Catòlic va ser l’encarregat de donar el tret d’eixida a Música a la fresca. La plaça de l’Església va acollir als veïns i veïnes que no van voler perdre’s l’oportunitat de delectar-se amb la bona música d’aquest grup de joves que va interpretar Canzon per sonar septimi toni, Trhee Swedish Songs, Carmen Suite, Zombie Apocalypso, Suspiros de España y Lo Cant del Valencià.

Però tot això sense oblidar complir amb les normes d’higiene i seguretat, per la qual cosa es podia veure un recinte habilitat amb cadires on el públic portava les seues màscares i havia d’accedir per una entrada en la qual hi havia dispensadors de gel hidroalcohólic i les cadires estaven separades complint amb la distància social.

La mateixa imatge es va poder veure en la plaça Pintor Va mirar el diumenge a la vesprada, però aquesta vegada amb la música del Grup de Corda de l’Orquestra de la Unió Musical. Sota la batuta del director Rafael Ortí, els músics i músiques van interpretar diferents temes com The Avengers, La La Land, Libertando, Palladio, Assembre The Mininos!, Evenig Shadows, Game of Thrones, Warrior Legacy y Final Countdown.



Música a la fresca continuarà el pròxim cap de setmana. En aquesta ocasió, el dissabte 25 a les 20.30 h serà el torn per al Grup de Cambra del Cercle Catòlic en la plaça Pintor Miró. I a la mateixa hora, però el diumenge 26, li seguirà el Grup de Saxofons i Grup de Metalls de la Unió Musical.