Música a la Fresca torna a les places de Torrent amb totes les mesures de seguretat

El cap de setmana acull diversos esdeveniments musicals amb aforaments reduïts i protocols sanitaris

Torrent, 19/07/2021. La música va ser protagonista el cap de setmana a Torrent amb l’inici de la ja tradicional programació de Música a la Fresca de la mà de les bandes de la Va unir Musical de Torrent i el Cercle Catòlic. Al llarg del cap de setmana, totes dues bandes van delectar als assistents amb un ampli programa musical en el qual va poder apreciar-se el talent dels músics i les músiques de la ciutat.

El dissabte, el grup “Ensemble de Clarinets” de la Va unir Musical de Torrent va donar el tret d’eixida de Música a la Fresca en la plaça de l’Església, on es va acollir als veïns i veïnes disposats a gaudir de la música local.

El concert es va celebrar seguint els protocols recomanats per les autoritats sanitàries. Per a això, les zones utilitzades per a la celebració van ser perimetradas amb la finalitat de facilitar el control d’accés de persones al recinte, que comptava amb aforament limitat. D’aquesta manera, tots dos espai tenien les distàncies de seguretat necessàries per a poder dur a terme el concert de manera segura.

La mateixa imatge va poder veure’s en la plaça Moralets el diumenge a la vesprada de la mà del Grup de Metall del Cercle Catòlic de Torrent. La resposta per part del públic en tots dos esdeveniments va ser tot un èxit i va convertir les places de la capital en un espai on gaudir dels músics de la ciutat. Seguint els passos del dia anterior, l’esdeveniment es va dur a terme de manera segura complint amb les recomanacions sanitàries.

D’altra banda, el Auditori de Torrent va acollir la celebració del concert oferit per la Banda de Capitania de la Unitat de Música Militar de València. Complint també amb les mesures de seguretat recomanades, la caserna general terrestre va celebrar un concert dirigit pel capità Armando Bernabeu Lorenzo, acompanyat del sotsoficial Major José Miguel Martín Torrejón.