Música i tradició a Torrent

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Comença la setmana del festival “Arrels” amb un dia de cant i música tradicional valenciana en el Auditori i en el Centre de Majors Santa Elena

De mans de Carmesina i Tirant va començar la setmana del festval “Arrels”. Amb un espectacle músical que ens transporta al nostre Segle d’Or amb una proposta pensada per al públic jóven. Carmesina i Tirant van omplir el Auditori amb un públic totalment entregat en un concert didàctic.

A la vesprada va ser el torn del Centre de Majors Santa Elena, on el trio Ensemble Citra va amenitzar la vesprada als nostres majors amb albaes, boleros, fandangos i altres estils valencians. Una vesprada en la qual l’alegria, riures i algun ball inunde la sala on els artistes es van llançar a interactuar amb la gent.

Més tard en el Museu Comarcal de l’Horta Sud es va dur a terme la conferència “El Mediterrani i La Ruta de la Seda”, de mans de l’historiador medieval de la Universitat de València, Germán Navarro, acompanyat del director del festival, Carles Magraner, i de Susi Ferrer, Regidora de Cultura, on es va reivindicar la importància d’aquest material en la tradició valenciana, així com tot el treball que porta fins a arribar a les nostres mans. El col·loqui va tindre lloc en l’antic seder situat en la planta superior del Museu Comarcal, on quasi mig centenar de persones van poder gaudir d’una vetlada instructiva.

Aquesta vesprada tindrà lloc el primer dels tres concerts que se celebraran a la sala cívica del Antic Mercat de manera gratuïta. Hui serà el torn de ‘La seda il·lustrada. Mozart vs Martín i Soler’, a partir de les 20 hores i amb la interpretació de Carmina Sánchez (soprano), Carles Magraner (viola de gamba i direcció) i Robert Cases (guitarra romàntica).