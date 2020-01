Música i tradicions omplin el cap de setmana de l’Alcúdia

Connect on Linked in

El cap de semana de 25 i 26 de gener ha estat farcit d’actes de tota mena a l’Alcúdia: Dissabte de matí se celebrà la Romeria de la Canya, de vesprada l’ensemble de percussió PKArt va oferir un concert al Saló Artístic i diumenge va tindre lloc el concert d’any nou de la Filharmònica Alcudiana.

El bon oratge ha acompanyat i s’han pogut celebrar els actes que tenien lloc a l’aire lliure. Dissabte, les 12 del migdia, l’alcalde de l’Alcúdia i la regidora de Tradicions, acompanyats per altres membres de la corporació municipal, la pregonera de les festes Majors de 2019, Oreto Doménech Masià, els Festers de Sant Antoni i un grup de cavallistes, a més de veïns i veïnes que se sumaren caminant o amb bicicleta; s’encaminaren al canyar del qual, tradicionalment, es talla la Canya que servirà el mes de setembre per a encendre la Traca Quilomètrica del dia de la patrona.

El canyar es troba en terme de Carlet, en el lloc on antigament estava situat el Pont de Maria, i que ara està al costat de la carretera CV-50. La tallada, segons mana la tradició, deu ser el més prop possible a la lluna nova de gener, que enguany era la nit del 24 al 25. Tot i això, sempre se’n tallen tres, per si alguna es fera malbé. L’acte es completa amb la declamació de l’Oda a la Canya i tot seguit es mamprén la tornada a l’Alcúdia per deixar les canyes a secar a l’Hort de Manus, paratge emblemàtic d’on surt cada any l’Entrà de la Mare de Déu de l’Oreto.

El mateix dissabte de vesprada, el saló artístic de la Fundació Caixa l’Alcúdia va albergar el concert del grup de Percussió PKArt, format per alumnes i professors del Centre Professional de Música de l’Alcúdia, i dirigit per Toni Molina qui, com és habitual, va saber triar per a l’ocasió una barreja ben atractiva de peces molt popualars i d’altres que exigixen un gran nivell de virtuosisme.

Diumenge va ser el dia triat per la Filharmònica Alcudiana per a celebrar el Concert d’Any Nou, en què habitualment els temps se repartixen entre la banda juvenil, que actua a la primera part, i la banda Simfònica, que fa la segona i el bis tradicional de la Marxa Radezky, amb la col·laboració del públic.

Enguany el concert duia com a títol Viena a l’Alcúdia, i ambdues formacions oferiren valsos i polques de diferent dificultat d’execució, sense oblidar-se de les més conegudes dels Strauss i fins i tot el vals de la Jazz Suite núm 2 de Shostakóvich.