Música: ‘Serenates 2020’ El festival Serenates 2020, organitzat per la Universitat de València i l’Institut Valencià de Cultura, se celebrarà en format digital

Connect on Linked in

La 33a edició d’aquest certamen s’adapta la crisi de la COVID-19

S’emetran deu concerts als canals de Youtube del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València i de l’Institut Valencià de Cultura

El festival Serenates, que organitzen cada any la Universitat de València i l’Institut Valencià de Cultura, se celebrarà del 24 de juny al 3 de juliol amb una novetat important. La 33a edició d’aquest històric festival es farà en format digital a causa de la impossibilitat de reunir públic al claustre de la Universitat de València per la situació de pandèmia provocada per la COVID-19. Els deu concerts gratuïts es traslladen als canals de YouTube del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València i de l’Institut Valencià de Cultura, coorganitzadors del festival. Tots s’emetran a les 20 hores a través d’aquests canals, des d’on a més es podrà recuperar el concert amb posterioritat.



Per a l’edició d’enguany, que té la col·laboració i el patrocini de la Diputació de València, l’Ajuntament de València, el Palau de la Música, la Fundació Banc Sabadell, Caixa Popular, EASD València i Clemente Pianos, s’han programat una desena de concerts: sis han sigut gravats ‘ex professo’ per a aquest festival i quatre més corresponen bé a concerts d’edicions anteriors, o bé a material gravat que es recupera en aquesta edició tan especial de Serenates.

La rectora de la Universitat de València, M. Vicenta Mestre, ha destacat que, amb els canvis que està suposant viure una nova normalitat a conseqüència de la COVID-19, l’edició d’enguany, que és la trenta-tresena, continua amb l’esperit de més de tres dècades de festival i serà una edició històrica que recupera actuacions memorables i incorpora noves interpretacions, i s’obri així a tots els públics a través dels mitjans socials. A més, ha agraït la col·laboració de totes les institucions i estructures universitàries que han fet possible la programació d’enguany, desitjant que “prompte tornarem a trobar-nos en persona compartint el plaer de la música en directe en els espais emblemàtics de la que és la seua universitat: la Universitat de València”.

La directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’IVC, Marga Landete, afegeix que “en l’IVC hem estat treballant per a conservar i reprogramar les nostres activitats des del primer moment. Volem la màxima seguretat sanitària, recuperar l’activitat dels artistes i oferir al públic una programació de màxima qualitat. Aquestes serenates digitals compleixen aquests tres objectius i estic segura que satisfaràn tant el públic com els mateixos artistes, que estan desitjant tornar a l’escenari”.

Per la seua part, el diputat de Cultura, Xavier Rius, assenyala que “és un plaer col·laborar amb la Universitat de València en aquest projecte i en altres com ara Escena Erasmus i el festival La Cabina. Amb la cultura que fa la Universitat de València tenim una col·laboració estable, perquè dona suport a les línies que també són estratègiques per a la Diputació: la cultura de proximitat i de qualitat, i de suport als sectors professionals i a les joves promeses”.

El cartell d’enguany, com els de les últimes edicions, ha estat elaborat per l’alumnat de l’EASD València. Les alumnes guanyadores d’aquesta edició són Clara Bayo Molina, Teresa Dehesa Díaz i Laura Jover Laguarda, amb un treball grupal que representa visualment de manera molt encertada els principals atributs del festival amb un llenguatge visual polisèmic, suggeridor de l’espai on es fa el festival (el claustre de La Nau) i la música.

Programació dia a dia: Un clàssic d’estiu que es reinventa digitalment



El festival Serenates (#Serenates2020) s’inaugurarà el dimecres dia 24 de juny amb el concert que la cantautora Maria del Mar Bonet va oferir el 2014 juntament amb l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València. En la primera nit del festival, la cantant mallorquina i Medalla de la Universitat interpretarà ‘Bellver’. En aquest treball, que va obtindre el Premi Cubadisco el 2011 a la ciutat de l’Havana, Bonet repassa la seua carrera en format simfònic. El concert inclou els temes més significatius del seu univers musical, marcat per les influències mediterrànies. El repertori conté quinze cançons gregues, turques, sardes, italianes, catalanes i mallorquines, entre les quals també hi ha espais per a les jotes i temes propis seleccionats per la cantant.

El dijous 25 de juny, el festival Serenates es reafirma en el suport als músics valencians i ha programat l’actuació del grup de cambra La Remembrança, que oferirà un concert amb obres de Vivaldi i Mozart.

El divendres 26 de juny, Serenates recuperarà ‘Cantúria Cantada’, el concert amb què el ja desaparegut Carles Santos i el Cor de la Generalitat van inaugurar fa cinc anys el festival Serenates. En aquella ocasió, el polifacètic músic de Vinaròs, també Medalla de la Universitat de València, va presentar una de les seues últimes creacions: un espectacle creat per a 37 veus i un clarinet que reuneix passatges destacats de les seues obres vocals.

El dissabte 27 de juny arribarà el torn de València Baryton Project, un grup que es dedica a la interpretació de música per a baríton, un instrument musical de corda fregada de la família de la viola de gamba, d’ús habitual en l’Europa del segle XVIII, que va caure en desús a causa de la gran dificultat d’interpretació que ofereix.

L’endemà, el diumenge 28 de juny, serà el torn de les formacions universitàries. Hi actuarà una secció de cambra de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València i de l’Orfeó Universitari de València. Del programa, cal destacar l’estrena de l’obra ‘Alter eros’ de José Vicente Fuentes, així com altres peces de W. A. Mozart, F. Mendelssohn i D. Xostakóvitx.

El dilluns 29 de juny, el pianista valencià establit als Estats Units, Jorge Tabarés, dedicarà el seu recital a Alicia de Larrocha, una de les pianistes espanyoles més importants del segle XX, que va aconseguir posar la música espanyola en l’escena internacional i a qui el jove pianista ha dedicat el seu primer disc.

El dimarts 30 de juny es retrà homenatge als valors del festival: formació, creació i innovació, a través de fragments d’espectacles creats ‘ex professo’ per a Serenates durant l’última dècada per l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, l’Orfeó Universitari de València i el Grup de Dansa de la Universitat de València, juntament amb estudiants d’altres centres d’ensenyaments artístics.

Ja al juliol, en el concret del dimecres dia 1 actuarà Cafè de Fel, un tàndem de poesia de vers lliure en valencià i música ‘jazz’, a càrrec de tres dones, que acosten la història del ‘jazz’ a través de les pioneres que van trencar els motles i van transmutar els estereotips de gènere.

El dijous 2 de juliol continuarà el ‘jazz’ a través de joves promeses valencianes. Es tracta del concert de la Jove Big Band Sedajazz, dirigida per Francisco A. Blanco Latino. 23 joves músics protagonitzen aquest concert, que es va gravar en directe el gener de 2020 a La Mutant i que ara formarà part de la programació de Serenates.

Serenates 2020 s’acomiadarà el divendres 3 de juliol amb l’Orquestra de València, dirigida per Ramón Tebar, amb el concert ‘Carmen sense paraules’, un programa de música d’inspiració espanyola amb obres de R. Shchedrin i G. Giménez.