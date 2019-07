Musical, guardonat amb els Premis Fideu a la Gala de la Música de Montcada

Connect on Linked in

El Casino Musical de Godella, la banda del qual celebra enguany el seu 200 aniversari, fou guardonat amb els Premis Fideu a la Gala de la Música, organitzada per la Unió Musical de Montcada el darrer cap de setmana.

El president de la societat godellenca, Javier Llorens, va arreplegar el premi de mans del president de la Unió Musical de Montcada, Pepe Póveda, i del músic d’eixa mateixa agrupació, Vicente Benedicto. Llorens es va mostrar «molt content» per este reconeixement, en un any en què «institucions, agrupacions musicals d’altres pobles i la societat en general s’estan bolcant amb el nostre bicentenari, la qual cosa no pot més que omplir-nos de goig i gratitud».

A més, el president del Casino Musical va agrair especialment a la Unió Musical de Montcada el detall de rebre este reconeixement per part de Vicente Benedicto, antic professor seu de trompeta en el conservatori.

La banda de Godella és una de les més antigues de la Comunitat Valenciana. Es va crear a principis del segle XIX i assolí un important nivell tècnic sobretot cap a meitat del segle XX, com demostren les seues nombroses participacions al Certamen Internacional de Bandes de Música de València en eixes dècades. Altra prova d’este èxit ha estat la gran quantitat de músics que, després de passar per la formació godellenca, han desenvolupat les seues carreres de forma professional en altres territoris d’Espanya.

Ara, dos-cents anys després del seu naixement, la banda del Casino Musical de Godella celebra esta fita tan important amb el repte d’implicar a tota la societat i reivindicar-se, més encara, com una agrupació que cohesiona no només del municipi a què pertany, sinó tota l’Horta Nord. I «premis com els Fideu no fan més que encoratjar-nos per continuar endavant en esta humil però important tasca que tenim de seguir fent poble», destacà Llorens.