Músiques angleses, perses i dansa es donen cita en el Convent Carmen de València

El cicle Músiques religioses del món arriba a la seua recta final amb dues propostes: Carles Magraner, Delia Agúndez, Robert Cases & Toni Aparisi i Kaveh Sarvarian & Patricia Álvarez

El violagambista Carles Magraner proposa un recorregut a través de la música anglesa de primera meitat del segle XVI vinculat al sentiment malenconiós, demà dijous 25

Kaveh Sarvarian & Patricia Álvarez tancaran el cicle amb Kereshmeh, un viatge sensorial i ritual sobre la relació que tenen les músiques i danses tradicionals perses amb l’espiritualitat, el diumenge 28

El Festival de Música Antiga de València, organitzat per l’Associació Cultural Comes, oferirà un total de 7 concerts durant el mes d’abril amb la presència de prestigiosos artistes nacionals i internacionals

El Festival de Música Antiga de València, Música, Història i Art (MHA) arriba a la recta final en el Convent Carmen amb dos concerts: Carles Magraner, Delia Agúndez, Robert Cases & Toni Aparisi oferiran A circle in the water un programa entre el terrenal i el diví, demà dijous 25; i Kaveh Sarvarian & Patricia Álvarez, Kereshmeh, música espiritual, dansa i poesia persa, el diumenge 28.

El violagambista Carles Magraner proposa un recorregut a través de la música de primera meitat del segle XVI vinculat al sentiment malenconiós. Un repertori de música anglesa amb cançons, laments i fantasies de Downland, Hume i Corkine, interpretades per la soprano Agúndez, Cases (tiorba i guitarra) i amb la dansa de Toni Aparisi, inspirades en Robert Burton (1577-1640) que publicava en les albors del segle del clarobscur la seua obra Anatomia de la Malenconia (1621) que aconseguiria gran popularitat i és on per primera vegada apareix la malenconia com a aspecte fonamental de l’experiència mística.

Kaveh Sarvarian & Patricia Álvarez tancaran el cicle amb Kereshmeh, un viatge sensorial i ritual, sobre la relació que tenen les músiques i danses tradicionals perses amb l’espiritualitat. La repetició cíclica porta a la concentració i al tràngol i és un vehicle universal per a la comunicació amb el diví, l’invisible i amb l’esperit.

Els temes de l’espectacle estan editats en l’últim disc de Sarvarian als quals s’uneixen les danses rituals de l’àrea del Mediterrani executades per Álvarez, en una concepció contemporània de les músiques i danses folklòriques i tradicionals.

En aquesta vintena edició es desenvolupa el cicle Músiques religioses del món que amb anterioritat va oferir les actuacions oferides per José Hernández Pastor, Hamid Ajbar Sufí Ensemble, Aquel Trovar, Capella de Ministrers & Maria Jonas i Ignasi Jordà. El programa, que comptarà amb un total de set concerts durant el mes d’abril, està organitzat per l’Associació Cultural Comes i compta amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana, Institut Valencià de Cultura (IVC), Turisme Comunitat Valenciana, Diputació de València, Xarxa Europea de Música Antiga (REMA), Institut Nacional de les Arts Escèniques i la Música (INAEM), Ajuntament de València, el Vicerectorat de Cultura de la Universitat de València i la Fundació Cultural CdM.

Festival de Música Antiga

El Festival de Música Antiga de València, des de la seua creació en 1999, ha comptat amb la participació dels millors intèrprets nacionals i internacionals, situant a la ciutat com una de les més importants del panorama musical i permetent gaudir de la música antiga en espais històrics de singular bellesa, buscant la conjugació amb la història i l’art. Des de la seua primera edició el festival gaudeix de gran acolliment i reconeixement per part del públic, aconseguint que siga una activitat plenament consolidada en el calendari musical.

Convent Carmen

Músiques religioses del món es ve desenvolupant en el Convent Carmen del 7 al 28 d’abril, un recinte que durant més de 400 anys va ser un lloc de clausura inaccessible per a la ciutadania. L’antic convent de San José i Santa Teresa s’ha transformat en centre d’oci cultural i un mercat gastronòmic. Convent Carmen és un lloc obert a la ciutat i als quals la visiten, un espai cultural que ofereix programació de forma contínua amb música, cinema i arts escèniques, a més de tallers per a xiquets i activitats familiars.