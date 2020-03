Mustapha El Aziz i Bàrbara Moragues brillen en la IX Edició de la 10K d’Alcàntera de Xúquer

Connect on Linked in

Alcàntera de Xúquer va acollir diumenge la novena edició de la 10K que recorre des de fa una desena d’anys els carrers del municipi riberenc. Dia perfecte per a la pràctica esportiva amb un temps idoni i una organització immillorable per part de club local “La Polseguera” i que va tenir també el seu homenatge particular al Dia Internacional de la Dona al llegir-se un manifest commemoratiu abans de la cursa, que va tenir més de 500 participants en les diferents categories, sent un èxit total. El guanyador en la prova masculina va ser Mustapha El Aziz, corredor de el club Caixa Rural d’Algemesí. L’atleta va completar el recorregut establert en una gran marca de 34 minuts i 25 segons i va entrar a la meta seguit molt de prop per Khalid Elhissouf, corredor de l’Alejandro Sanz Rickysporteam que va creuar la línia de meta amb un temps de 34 minuts i 32 segons. A 44 segons del segon classificat i situant-se en tercera posició de la cursa trobem a Poli Limia, atleta del Crespo Runners. Altres atletes a destacar van ser Alejandro Tormo, Víctor Martínez, Sergio Fayos, David Blay, Juan Enrique Espanya, Rubén Escobar o Victor Aviñó

En la categoria femenina la gran vencedora va ser Bàrbara Moragues, atleta independent que va guanyar la prova parant el crono en 42 minuts i 59 segons. El segon lloc va ser per Alina Teodora, atleta del Caixa Rural d’Algemesí, amb un temps de 43 minuts i 5 segons, i finalment, Alba Ausina, de l’Alejandro Rickysporteam, va tancar el podi amb una marca de 44 minuts i 32 segons. Altres atletes que van destacar en la prova van ser Zahira Alegre, Carme Sala, Nadia Crisan, Reyes Moreno, Desa Abril, Aurora Piqueres o Amparo Lorente. En l’àmbit local destacà la corredora local Saray Giménez, corredora de club local “La Polseguera”. Va acabar la cursa en una meritòria segona posició en la categoria júnior.