Nadal solidari a Torrent

Una programació d’actes en la qual preval la il·lusió i la solidaritat, preparada perquè tots els ciutadans gaudisquen d’aquestes jornades i se senten protagonistes del Nadal

L’Ajuntament de Torrent celebra les festes nadalenques amb un complet programa d’activitats destinat a l’entreteniment dels més joves, les persones majors i el públic familiar. Però aquestes setmanes d’activitats recreatives, culturals i esportives no serien el mateix si no comptaren amb una agenda solidària repleta d’actes benèfics que tenen present a tots els públics. Després de l’encesa de llums i la inauguració del pesebre que van donar la benvinguda a les festes nadalenques, les activitats de caràcter solidari es reparteixen pel calendari festiu i aconsegueixen tots els racons del municipi.



És el cas del concert solidari L’alegria d’un joguet, que es va celebrar el passat cap de setmana. Una campanya de recollida de joguets que aniran destinats a famílies amb pocs recursos.



Els actes continuaran aquest pròxim diumenge, dia 19, en la sala d’actes de l’ajuntament, que acollirà dues sessions de la gala Torrent amb La Palma; a les 11.30 h, el programa infantil per als més xicotets i, a la vesprada, a les 19.30 h, el públic podrà gaudir del concert solidari organitzat per Unió Extremenya de Torrent i Adisto, amb la col·laboració de l’ajuntament, per a recaptar donatius a favor dels afectats pel volcà en el municipi del Pas, a l’illa de la Palma, i en el qual també es pot participar col·laborant amb la “fila 0”. Al final de concert hi haurà un sorteig amb diversos premis donats per l’associació de comerç de Torrent.



Les persones majors també estan molt presents aquests dies en la programació dels actes. Una iniciativa particularment cridanera és la decoració dels centres de persones majors, que en aquesta ocasió ha comptat amb la participació dels tallers de manualitats dels col·legis de Torrent per a encarregar-se dels adorns nadalencs. Els dies 14, 15 i 17 d’aquest mes, els centres municipals de Sant Enric, Bellido i Verge de l’Olivar han rebut la visita dels xics i xiques encarregats del decorat i encesa de l’arbre de Nadal d’aquests centres. El programa municipal per a les persones majors es completarà al llarg de les festes amb actuacions de teatre –el 20 de desembre, en la sala d’actes de l’ajuntament, Arturito l’endeví, pel grup de teatre del centre de Verge de l’Olivar-, i recitals de nadales –el cor del Conservatori visitarà la Carpa instal·lada al costat de la Torre, el dia 21; i el 22, les rondalles del Circulo Catòlic, de l’associació de veïns Camí La Sénia i la rondalla de l’Ú i el dos oferiran els seus recitals de nadales simultàniament en els tres centres municipals.



D’altra banda, la delegació de Biblioteques de l’ajuntament també ha dedicat una especial atenció a les residències de majors, organitzant diverses visites, des del 24 fins al 5 de gener, en les quals contaran històries, llegiran poemes i cantaran nadales per a abrigallar a les persones majors amb la calor de les paraules.



Destaca també el Nadal Solidari, una campanya de recollida d’aliments que arriba de la mà de Solidaritat Torrent, Adisto, Tècniques Orientals i Cors Oberts, amb l’actuació del Magic Jordi el matí del dissabte 18 en la Carpa de Nadal.

I l’esport se suma també a la programació nadalenca amb l’organització d’un acte benèfic solidari, el dia 18, en el Pavelló Anabel Medina, en el qual els clubs Ifveca i Coreoesprint participaran en una gala de gimnàstica rítmica.



En definitiva, una programació d’actes en la qual preval la il·lusió i la solidaritat, preparada per aquest ajuntament perquè tots els ciutadans gaudisquen d’aquestes jornades i se senten protagonistes del Nadal.