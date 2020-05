Naix a Picassent una xarxa de voluntariat denominada “Picassent T’Ajuda”

Connect on Linked in

Amb esta iniciativa, promoguda per l’àrea de participació ciutadana, es pretén donar resposta ràpida a situacions d’emergència davant el Covid19



Les iniciatives de participació ciutadana no cesen a Picassent gràcies al treball del consistori que tracta d’estudiar alternatives per cobrir totes les necessitats que puguen anar sorgint davant esta situació que estem vivint.



Gràcies també al treball i la col·laboració desinteressada de diverses associacions locals i des que es va decretar l’estat d’alarma el passat 14 de març, s’han portat a terme diverses iniciatives de participació per a donar resposta a necessitats com ara el servei de compra per a persones majors així com també, la confecció de més de 20.000 mascaretes i el repartiment a domicili de les mateixes.



Totes les persones voluntàries que vulguen adherir-se aniran perfectament uniformades i identificades amb una samarreta dissenyada pel Consistori i que ja pot recollir-se a la Casa de Cultura.



“Cuidar Picassent és l’objectiu d’este nou servei municipal de coordinació de persones voluntàries que volen conscienciar la ciutadania en les bones pràctiques per a la prevenció de contagis del Covid19 tant als passejos diaris, en les pràctiques esportives i, en general, en totes les ocasions on diverses persones coincidisquen en un espai municipal comú, fora dels seus domicilis”, ha manifestat al respecte el regidor de l’àrea de Participació Ciutadana, Salvador Morató.